Заміокулькас, який ще у народі називають доларове дерево, доволі невибаглива рослина. Йому потрібна помірна вологість та часткове затемнення. Але й цей вазон час від часу потребує пересадки. Як правильно пересаджувати заміокулькас, як підібрати ґрунт для цього, горщик та, найголовніше, як часто варто вдаватися до такої маніпуляції – розповідає експерт у матеріалі Фактів ICTV.

Як часто варто пересаджувати заміокулькас

Молодий заміокулькас росте швидше, ніж дорослий його сородич, тому горщик доводиться міняти частіше. Зазвичай у такому разі пересаджувати заміокулькас потрібно у міру збільшення розмірів вазону – тобто щороку.

Пізніше пересадка потрібна раз на два роки. А заміокулькас віком старше 6-7 років, взагалі пересаджують раз на п’ять років.

Також рослині може знадобитися пересадка, якщо наявні ознаки загнивання коріння – листя жовтіє та опадає. До речі, раніше Факти ICTV писали, як врятувати заміокулькас і про догляд за рослиною.

Як пересаджувати заміокулькас

Наш постійний експерт з рослин Ліліана Лавринець зізнається, що заміокулькас входить до її п’яти улюблених рослин. І одна з причин таких вподобань – простота у догляді та легка пересадка.

– Пересаджувати цю рослину доволі легко, за це я її люблю, – каже Лавринець.

Крок 1. Обираємо ґрунт та горщик

Для пересадки заміокулькаса підійде універсальний ґрунт. Він цілком збалансований. Якщо ви готуєте суміш самі, її склад може бути таким: листова земля, дернова земля, торф, пісок у рівних частинах. Можна додати мох-сфагнум.

– Обираємо ґрунт. Я раджу саме універсальний, але пухкий, що має відчуватися на дотик, – говорить знавець рослин.

Для заміокулькаса краще обрати глиняний або керамічний горщик. Річ у тім, що коріння рослини, розростаючись, легко можуть зламати пластикову ємність.

Крок 2. Оглядаємо рослину

Щоби пересадка заміокулькаса не призвела до загибелі рослини, варто впевнитися, що рослина здорова. Для цього ретельно огляньте вазон на наявність шкідників.

– Спочатку оглядаємо рослину, чи здорова. Це найголовніший пункт під час пересадки. Якщо здорова, переходимо до пересадки, – каже Лавринець.

Крок 3. Виймаємо заміокулькас

Після оглядин рослини потрібно вийняти її з горщика і перевірити корінці на наявність гнилі. Якщо є чорна частина, то необхідно обрізати її до здорової. Після зріз варто обробити дезінфектором, наприклад перекисом водню.

– У моїй практиці перекис водню є універсальним дезінфектором, – запевняє Лавринець.

Крок 4. Засипаємо дренаж та ґрунт

Після того як перші етапи пройдено, можна починати, власне, саму пересадку заміокулькаса.

– За потреби розділяємо заміокулькас. До речі, його можна просто розділити та мати дуже багато вазонів із одного. Адже це дуже гарна квітка та прекрасний очисник повітря, – говорить експерт.

Щоб пересадити заміокулькас, знизу засипаємо дренаж, зверху – ґрунт. У землі робимо ємність та садимо рослинку. Після цього стебло прикопується, щоб кореня не було видно зовсім.

Земля насипається в горщик так, щоб від країв ємності зверху залишалося 1,5 см.

Крок 5. Полив

Після пересадки заміокулькас потрібно добре полити водою. Але, застерігає експерт, не поливайте рослину добривом одразу після пересадки.

– Не поливайте вазон добривом одразу! У рослини і так шок від пересадки, а тут ще добриво. Застосовуйте підживлення щонайменше через 1,5-2 тижні, – говорить фахівець з рослин.

Також вона радить за першої ж можливості винести заміокулькас на вулицю, а саме під дощ.

– Він обожнює дощ, тоді заміокулькас піде вгору, – говорить Лавринець.

Заміокулькас: догляд після пересадки

Після пересадки заміокулькас не потребує якогось особливого догляду. Його потрібно поливати раз на тиждень та тричі на 7 днів обприскувати.

– Чесно кажучи, догляд у мене стандартний для усіх рослин – тричі на тиждень обприскую та раз на тиждень поливаю. Але будьмо чесними, причина неуспіху в розведенні рослин – ігнорування регулярності. Проте навіть при ретельному догляді бувають невдачі.

Перебуваючи у відпустці, я зрозуміла одну річ, що хоч би як я доглядала за рослиною, все не угледіти – і хвороби, і комахи бували. Це мене спіткало на моєму шляху. А коли я свої 50 рослин залишила на чоловіка, він поливав їх тільки раз на тиждень, і то не факт, і рослини мають шикарний вигляд. Тому й таке буває. Але це радше виняток, ніж правило. Тому не варто забувати про догляд за рослиною, – ділиться досвідом Лавринець.