В последние годы комнатные растения на пике популярности. Но если вы новичок в этом вопросе, то подходить к делу стоит взвешенно. Капризный домашний цветок может оставить негативные впечатления и ложное представление о выращивании зеленых красавиц на подоконнике.

Какие вазоны лучше выбирать новичкам — Фактам ICTV рассказала коллекционер тропических растений, адепт экотерапии Татьяна Коноваленко.

— Всегда шучу, что когда мы идем в школу, то не начинаем сразу учить высшую математику, сначала идет самое простое. В мире растений это также работает, — говорит эксперт.

Какие комнатные растения выбрать новичку

Подборка комнатных растений для новичков выглядит так:

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филодендроны;

сингониумы;

эпипремнумы;

суккуленты;

хойя;

фикусы;

диффенбахии;

монстеры.

— Если провести опрос у владельцев растений, какие “зеленые”, по их мнению, самые легкие в уходе, то получим достаточно содержательный перечень. Однако что для одного легко, у другого может вызвать много сложностей. Поэтому я сузила перечень до 8 видов растений, которые, на мой вкус, порадуют визуальной привлекательностью и несложным уходом, — говорит Коноваленко.

Филодендроны

Этот род растений имеет более 900 видов. Они всегда будут в тренде, поэтому их ценят как коллекционеры, так и новички.

Среди видов есть достаточно требовательные растения, а ценники доходят до тысяч долларов. Но нас интересуют простые виды, такие как: Philodendron Brasil, Philodendron Lemon Lime, Philodendron Scandens. Это неприхотливые лианы, которые хорошо разрастаются и не вызывают трудностей в уходе.

Среди кустовых видов эксперт советует обратить внимание на Philodendron Birkin, Philodendron Imperial Red, Philodendron Red Sun, Philodendron Prince of Orange.

— Эти растения требуют немного больше внимания, чем лианы, поэтому станут отличной второй ступенькой после освоения ухода за “плетущимися”, — добавляет она.

Сингониумы

Эти растения имеют множество вариаций окраски и простят огрехи ухода. Конечно, это не значит, что их нужно беспощадно заливать или сушить почву, но отношения с ними, как правило, легкие и беспроблемные.

Как и филодендроны, сингониумы имеют более простые виды и более редкие, ценные. Новичкам эксперт советует присмотреться к Syngonium Milk Confetti, Syngonium Panda, Syngonium Silver Pearl, Syngonium Red Spot.

Сингониумы довольно быстро наращивают длинные корни, а само растение может быть кустом или лианой. Видов настолько много, что можно собрать целую сингониумовую коллекцию.

— Вместе с тем не советую новичкам виды по типу Syngonium Scrambled Eggs или Syngonium Imperial White. У первой разновидности достаточно капризный характер — нуждаются в высоком уровне освещения и тепла, а второй может разочаровать пятнами на белых участках листа из-за перелива, — говорит Коноваленко.

Эпипремнумы

Эти растения в топе для новичков. Конечно, и здесь есть виды, способные свести с ума даже ярых коллекционеров и опустошить кошельки, но самые простые станут прекрасной первой ступенькой для начинающих. Это травянистые лианы, которые легки в уходе и имеют множество вариаций окраски.

Обратите внимание на Epipremnum Aureum, Epipremnum N-Joy, Epipremnum Pinnatum Cebu Blue, Epipremnum Marble Queen. Они могут расти как вниз, так и плестись по опорам вверх. Какой вариант выбрать — зависит от предпочтений, но если хочется постепенного увеличения размера листьев, стоит отдать предпочтение все же тем домашним цветкам, которые растут вверх, как это происходит в природе.

Суккуленты

В своей коллекции наш эксперт всегда имеет какую-то из Echeveria. Она напоминает экзотический цветок с восковым напылением. Кроме Echeveria, среди суккулентов множество вариаций кактусов, красул, пахифитумов.

— Не могу назвать себя экспертом в уходе за этими растениями, поскольку имею все же страсть к декоративно-лиственным вазонам. Но их владельцы советуют, поэтому не могу не упомянуть о них, — говорит Коноваленко.

Но помните, что для суккулентов важно освещение. Поэтому они станут удачным приобретением и началом знакомства с миром домашних цветов для владельцев южных подоконников или солнечных панорамных окон.

Хойя

Неприхотливое растение, с которым легко можно научиться основам ухода. Среди самых неприхотливых — Hoya Carnosa, Hoya Compacta, Hoya Wayetii, Hoya Germany, Hoya RHM 14-1.

— Хойя порадует не только вариативностью фактурных листьев, но и цветами за качественный уход. Цветы хойи разноцветные и ароматные. Часто растение выбирают как раз по желаемому окрасу будущих цветов, ведь их спектр колеблется от белого до черного. Некоторые виды цветут оранжевыми, розовыми, красными, сиреневыми цветами, — добавляет эксперт.

Замиокулькас

Растение, которое чаще всего используют для озеленения пространств и кафе. Неприхотлив, любит солнце, светлые подоконники и минимум полива.

Однако помните, что из-за чрезмерного полива замиокулькас может погибнуть. Дело в том, что это растение родом из тропической Африки, а потому имеет достаточно небольшую потребность в воде. Обогащать его жидкостью стоит раз в 2-4 недели в зависимости от сезона, а вместо душа просто протирать листья.

Фикус

Здесь стоит обратить внимание на каучуконосные фикусы, поскольку они наименее прихотливы. Начинать нужно с Ficus Elastica Robusta, Ficus Elastica Shivereana, Ficus Elastica Tineke. Также достаточно неприхотлив Ficus Benjamina.

Главное правило для красивого роста фикусов — полив теплой водой, отсутствие резких перепадов температуры и сквозняков.

— Эти три правила помогут избежать неприятности с листопадом и вырастить красивое и здоровое дерево, — советует Коноваленко.

Диффенбахия и монстера

Ранее эти два растения вызывали ассоциацию с поликлиниками. И не зря, ведь эти вазоны хоть и отличаются по внешнему виду и форме, но оба достаточно легкие в уходе и относятся к одному роду. То есть уход за ними похож, а некоторые виды могут приобретать невиданные размеры.

— Хотите джунгли дома? Приобретите зеленую Monstera Deliciosa или Dieffenbachia Crocodile. Если по душе более компактные формы, то обратите внимание на Dieffenbachia Leopoldii, Dieffenbachia Amy, Monstera Monkey, Monstera Adansonii, Monstera Rhaphidophora Tetrasperma, — говорит эксперт.

У любого правила есть свои исключения, а потому если очень хочется приобрести растение не из предложенного списка — сделайте это. Но уделите внимание изучению информации по уходу за домашним цветком на иностранных ресурсах и трезво оцените, осилите ли его.

Фото: Татьяна Коноваленко