У спеку кондиціонер – справжній порятунок, але що робити, якщо він зрадницьки почав дути теплим повітрям. Факти ICTV зібрали дієві поради, які допоможуть знову перелаштувати прилад на холодний режим.

Кондиціонер не дує холодним повітрям: причини та що робити

Для початку не панікуйте. Адже для охолодження повітря необхідний певний час, особливо у спекотну й вологу погоду. Тож підвищення градусів за вікном збільшує і час охолодження повітря у кімнаті. Пам’ятайте про це.

Перевірте вікна та двері

Якщо у вас вдома відчинені вікна, двері, вентиляційна система – це також може бути причиною того, що кондиціонер не працює належним чином. Закрийте їх, щоб холодне повітря не виходило з кімнати.

Не ті градуси

Також варто перевірити налаштування температур. Щоб кондиціонер охолоджував повітря, встановлена на ньому температура має бути нижча за ту, що є у кімнаті. Якщо проблема в цьому, зменште градуси, щоби більше охолодити приміщення.

Режим вентилятора

Ще один момент – перевірте, чи не ввімкнено функцію Режим вентилятора. Якщо стоїть саме цей режим, повітря буде надходити з кондиціонера без охолодження чи нагрівання. У цьому разі ввімкніть режим охолодження.

Також, можливо, замість охолодження обрано функцію обігріву або вентиляції.

Неправильне розміщення

Невдале встановлення внутрішнього блока біля високої шафи є частою причиною того, що кондиціонер не дує холодом. Потік холодного повітря відбивається від меблів, частково повертається, і датчик показує, що у кімнаті вже холодно.

Вхідні отвори

Заважати охолоджувати повітря кондиціонеру можуть і стороні предмети, як-от штори. Річ у тім, що кондиціонер вбирає повітря через вхідні отвори й випускає його через вихідні. А сторонні предмети можуть заважати йому це робити.

Якщо ж справа у накопиченні пилу, то варто прочистити отвори, адже запилені фільтри — великий мінус не лише для техніки, а й для здоров’я домашніх.

Зовнішній блок

Якщо кондиціонер має зовнішній блок, на ньому також потрібно перевірити вентиляційні отвори. Адже у разі його засору за найкращого сценарію від несправності кондиціонер врятує захист від перегріву, у гіршому — вийде з ладу конденсатор чи компресор. Щоб уникнути перегріву, не можна встановлювати зовнішній блок на заскленому балконі. Щороку цю частину спліт-системи потрібно мити.

Наступні причини пов’язані з технічною несправністю кондиціонера, тож якщо ви не спеціаліст з вентиляційного приладдя, то ліпше зверніться по допомогу до фахівців. Не потрібно робити це власноруч, бо можете пошкодити важливі деталі.

Недостатньо холодоагенту

Якщо кондиціонер все одно не дує холодним повітрям, то, можливо, у приладі недостатньо холодоагенту. Нестачу охолоджувальної речовини можна визначити візуально, зробивши огляд вентилів зовнішнього блоку. Якщо на одному з них паморозь чи лід — варто запросити спеціаліста для уточнення діагнозу, ремонту або заповнення кондиціонера холодоагентом.

Перед перевіркою необхідно 15 хвилин поганяти агрегат, виставивши пультом мінімальну температуру.

Несправність компресора

Ще однією причиною може бути імовірна технічна несправність. Наприклад, проблеми з компресором. Хоча це й серце спліт-системи, це не завжди є причиною дорогого ремонту. Якщо пощастить, доведеться, наприклад, замінити пусковий конденсатор. Як правило, про проблему у цій частині кондиціонера свідчить незвичний звук, такий собі гул з-під корпуса вентилятора, який крутиться на вулиці.

Тож якщо проблему з кондиціонером не вдається вирішити власноруч, зверніться до авторизованого сервісного центру. А щоб не зморити себе спекою, доки зв’язуватиметеся зі спеціалістами та чекатимете на них, скористайтеся порадами Фактів ICTV, як охолодити кімнату без кондиціонера.