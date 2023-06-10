В Україну прийшло довгоочікуване літо, а з ним і спека. Але що робити, якщо у приміщенні немає кондиціонера, а вдома потрібно знизити температуру? Як охолодити кімнату без кондиціонера – дивіться поради на Фактах ICTV.

Закрийте вікна та опустіть жалюзі

Перше, про що потрібно подбати, – це ізоляція приміщення. Для цього закрийте всі вікна і двері у будинку та відчиняйте їх на провітрювання лише рано вранці, пізно ввечері або, найкраще, вночі. Це допоможе підтримувати більш сталу температуру та буде сприяти охолодженню кімнати без кондиціонера.

Важливо подбати і про те, щоби сонце не нагрівало кімнату. Тут у пригоді стануть жалюзі або алюмінієва плівка. Хоча другий варіант не дуже гарний для інтер’єру елемент, проте він може стати рятівником у літню спеку, тим паче, якщо у вас немає кондиціонера.

Також можна повісити білі лляні штори – вони здатні захистити приміщення від прямих сонячних променів.

Вимкніть зайві прилади

Якщо хочеться знизити температуру в кімнаті без кондиціонера, потрібно вимкнути побутову техніку. Найбільше тепла дає кухня — мікрохвильовка, електродуховка, чайники, холодильники тощо.

Приберіть килими

Охолодити кімнату без кондиціонера можна, якщо просто зняти килими. Вони не лише є джерелами пилу, але і акумулюють і затримують тепло в будинку.

Ізолюйте батареї

Якщо у вас централізоване опалення, то краще обмотати фольгою батареї, аби вони не передавали дорогоцінний холод вгору і вниз по стояку. Але, якщо у ваших сусідів є кондиціонери, то батареї навпаки можуть бути ще одним джерелом прохолоди.

Запобігти надходженню гарячого повітря в приміщення – лише пів справи. Необхідно охолодити те, що вже є у квартирі. Якщо немає кондиціонера або клімат-контролю, на допомогу прийдуть нижчевикладені способи.

Зволоження

Звісно, не потрібно перетворювати квартиру на тропіки, але скориставшись звичайним зволожувачем повітря, ви зможете охолодити приміщення без кондиціонера. Це допоможе знизити температуру на 2-3 градуси, а за відчуттями – й на всі 4-5.

Якщо у вас немає спеціального приладу для зволоження повітря, можна скористатися вологими рушниками або будь-якою іншою тканиною. Їх потрібно повісити на вікно або сушку біля вікна та по мірі висихання зволожувати крижаною водою з пульверизатора.

Так повітря з вулиці буде проходити через вологий фільтр і трохи охолоджуватися. Цей нехитрий спосіб подарує 2-3 години прохолоди.

Також можна наповнити ванну холодною водою і відчинити двері у квартиру. Поруч з приміщенням температура впаде ще на 2-3 градуси.

Холодні пляшки

Дієвий спосіб, який допоможе охолодити кімнату без кондиціонера – це пляшки з водою, які потрібно заморозити. Далі дістаньте їх з морозильної камери та розставте по квартирі там, де перебуваєте найчастіше. Перевірено, так ви зможете знизити температуру на декілька градусів.

Холодна пляшка+вентелятор

Помістіть пляшку з водою в морозилку на 30-50 хвилин. Після цього дістаньте її та обережно розріжте, щоби вивільнити лід. Далі насипте на брилу кухонну сіль та поставте її в тарілку. Таким чином ви запустите реакцію прискореного танення.

Якщо немає змоги розрізати пляшку, її потрібно відкрити та засипати щіпку солі через отвір.

Після цього поставьте цю тарілку перед увімкненим вентилятором та насолоджуйтесь прохолодою від 30 хвилин та більше – залежно від розміру пляшки.

Крижане ліжко

На форумах люди радять охолодити ліжко перед тим, як лягати спати. Це можна зробити за допомогою тих же пляшок із замороженою водою. Покладіть їх на деякий час в ліжко, а перед тим як йти спати, приберіть та насолоджуйтесь прохолодою.

Або ж можна взяти простирадло та, помістивши його у пакет, покласти на 15-20 хвилин у морозильник. Це дасть змогу охолодити тканину, проте не заморозити її.

Далі дістаньте його та розстеліть, насолоджуючись наступні 30-40 хвилин бажаною прохолодою.

Впевнені, що таке крижане ліжко стане справжнім порятунком у літню спеку.

Якщо ж вас зовсім виснажила спека, пам’ятайте, що гаряче повітря фокусується нагорі. Тож можна опуститися на підлогу і трохи полежати. Або навіть спати на підлозі, це виграє вам ще кілька градусів прохолоди.