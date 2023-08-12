В жару кондиционер — настоящее спасение, но что делать, если он предательски начал дуть теплым воздухом. Факты ICTV собрали действенные советы, которые помогут снова перестроить прибор на холодный режим.

Кондиционер не дует холодным воздухом: причины и что делать

Для начала не паникуйте. Ведь для охлаждения воздуха необходимо определенное время, особенно в жаркую и влажную погоду. Поэтому повышение градусов за окном увеличивает и время охлаждения воздуха в комнате. Помните об этом.

Проверьте окна и двери

Если у вас дома открыты окна, двери, вентиляционная система — это также может быть причиной того, что кондиционер не работает должным образом. Закройте их, чтобы холодный воздух не выходил из комнаты.

Не те градусы

Также стоит проверить настройки температур. Чтобы кондиционер охлаждал воздух, установленная на нем температура должна быть ниже той, что есть в комнате. Если пробел в этом, то уменьшите градусы, чтобы больше охладить помещение.

Режим вентилятора

Еще один момент — проверьте, включена ли функция Режим вентилятора. Если стоит именно этот режим, воздух будет поступать из кондиционера без охлаждения или нагрева. Если проблема в этом — включите режим охлаждения.

Также, возможно, вместо охлаждения выбрана функция обогрева или вентиляции.

Неправильное размещение

Неудачная установка внутреннего блока, например, возле высокого шкафа является частой причиной того, что кондиционер не дует холодом. Поток холодного воздуха отражается от мебели, частично возвращается, и датчик показывает, что в комнате уже холодно.

Входные отверстия

Мешать охлаждать воздух кондиционеру могут и посторонние предметы, например, шторы. Дело в том, что кондиционер вбирает воздух через входные отверстия и выпускает его через выходные. А посторонние предметы могут мешать этому.

Если же дело в накоплении пыли, то стоит прочистить отверстия, поскольку запыленные фильтры — большой минус не только для техники, но и для здоровья домашних.

Внешний блок

Если кондиционер имеет внешний блок, на нем также нужно проверить вентиляционные отверстия. Ведь в случае его засора при лучшем сценарии от неисправности кондиционер спасет защита от перегрева, в худшем — выйдет из строя конденсатор или компрессор. Чтобы избежать перегрева, нельзя устанавливать внешний блок на застекленном балконе. Каждый год эту часть сплит-системы нужно мыть.

Следующие причины связаны с технической неисправностью кондиционера, поэтому если вы не специалист по вентиляционному оборудованию, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Не нужно делать это самостоятельно, ведь можете повредить важные детали.

Недостаточно хладагента

Если кондиционер все равно не дует холодным воздухом, то, возможно, в приборе недостаточно хладагента. Недостаток охлаждающего вещества можно определить визуально, произведя осмотр вентилей наружного блока. Если на одном из них изморозь или лед — стоит пригласить специалиста для уточнения диагноза, ремонта или заправки кондиционера хладагентом.

Перед проверкой необходимо 15 минут погонять агрегат, выставив пультом минимальную температуру.

Неисправность компрессора

Еще одной причиной может быть вероятная техническая неисправность. Например, проблемы с компрессором. Хотя это и сердце сплит-системы, это не всегда является причиной дорогостоящего ремонта. Если повезет, придется, например, заменить пусковой конденсатор. Как правило, о проблеме в этой части кондиционера свидетельствует необычный звук, некий гул из-под корпуса вентилятора, который крутится на улице.

Поэтому если проблему с кондиционером не удается решить самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр. А чтобы не уморить себя жарой, пока будете связываться со специалистами и ждать их, воспользуйтесь советами Фактов ICTV, как охладить комнату без кондиционера.