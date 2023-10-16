Чорнобривці – рослини, які мають багато лікувальних властивостей. Вони використовуються у народній медицині для лікування різних захворювань та приготування спецій. Коли збирати чорнобривці для лікування у 2023 році – читайте в матеріалі.

Коли збирати чорнобривці для лікування

Фаза цвітіння квітів припадає на серпень-вересень, збирають тільки шапочки квіток. У кулінарії висушені та розтерті в порошок суцвіття застосовують як приправу, додаючи до м’яса, риби й овочів, а також заварюють чай і відвари.

Коли збирати чорнобривці для лікування: корисні властивості квітів

За словами дієтолога Галини Бурковської, завдяки своєму цілющому складу чорнобривці успішно використовують у народній медицині для профілактики й лікування різних захворювань. Наприклад:

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Чорнобривці мають жовчогінну дію і навіть невелика порція чаю або відвару помітно посилює виділення сечі. Ця рослина має широкий спектр дії на роботу органів, вона сприятливо діє на роботу печінки й нирок, знімає запалення, прибирає відчуття болю. Антисептичну та антивірусну, антибактеріальну й антигрибкову властивість. Біологічно активні речовини рослини згубно діють на віруси, грибки й бактерії. Покращує роботу шлунку і кишківника.

Як правильно потрібно збирати чорнобривці для лікування

Суцвіття і листя чорнобривців використовують у свіжому вигляді або сушеному. У сушеному продукті зберігається максимальна кількість цінних елементів. Щоб засушити квітки, їх необхідно акуратно обірвати, вимити й обсушити. Потім пелюстки слід відокремити від квітконіжок.

Це можна робити руками або скористатися ножицями. Сушать їх в електросушарці чи в духовці.

При першому варіанті пелюстки викладають на піддон в один шар і встановлюють необхідну температуру та час для засушування трав, згідно з інструкцією до приладу.

При другому – сировину розкладають на піддон, попередньо застелений пергаментом. Сушіння проводять за температури від +40°C до +50°C протягом 12 годин. Готовими вважаються пелюстки, які хрумтять і добре ламаються.

Де не можна збирати чорнобривці для лікування

Чорнобривці потрібно збирати на чистих галявинах, але в жодному разі – не біля доріг і забруднених територій. Цим займаються в сухий, сонячний день.

Варто додати, що в інтернеті можна знайти безліч порад, як лікуватися завдяки чорнобривцям. Часто такі поради недієві, а іноді – взагалі небезпечні для здоров’я. Тому перед тим, як використовувати будь-який засіб для лікування, обов’язково зверніться за консультацією до лікаря.