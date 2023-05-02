Кульбаба – багаторічна трав’яниста рослина з родини айстрових, яка має безліч корисних та лікувальних властивостей. Саме завдяки їм квітку часто використовують у народній медицині та кулінарії.
З кульбаби готують мед, вино, чай, різноманітні салати, а також лікувальні настоянки. Аби квітка дійсно приносила користь, потрібно знати, як правильно її збирати.
Як правильно збирати кульбабу для вживання та приготування ліків, а також, де збирати квіти, якщо немає будинку в селі та власного городу.
Де збирати кульбабу, якщо немає власного городу
Найкраще місце для збору кульбаби – сільська місцевість. Тому тим, хто має власну хатку у селі, пощастило.
Річ у тім, що зривати кульбабу біля доріг чи поруч з виробничими ділянками не можна, адже квіти схильні накопичувати важкі метали. Такі рослини можуть бути небезпечними, особливо, якщо ви плануєте вживати їх у їжу.
Якщо ви живете у місті і не маєте власного будиночка у селі, але дуже хочете назбирати кульбабку, радимо робити це:
- На віддалених від доріг галявинах. Для цього необхідно виїхати з міста, адже знайти не зашлаковану ділянку, наприклад у Києві, дуже важко. За містом пошукайте поле чи відкриту місцевість якомога далі від траси та нарвіть квіти.
- Також підійдуть береги озер та річок. Якщо у вашому місті є річка чи озеро, яке знаходиться якнайдалі від проїжджої частини, можна назбирати кульбаби там. Якщо ж немає, пошукайте найближчі села, де є річки та вирушайте туди.
- Згадайте усіх знайомих, хто має власний город у селі та попросіть у них нарвати квіти на їхній ділянці. Повірте, власники приватних будинків у селах з радістю дозволять вам нарвати кілька пакетиків кульбаб.
Якщо знайти гідну ділянку не вдалося, ви можете придбати оберемок кульбаб. У великому місті зробити це можна:
- на ринках;
- у бабусь, які продають продукти з власного городу;
- в аптеках в засушеному вигляді.
Як правильно збирати кульбабу – поради
- Збирати кульбабу можна у пізні весняні або ранні літні місяці, коли рослина цвіте (тобто в період максимального цвітіння).
- Краще робити це вдень, коли квітки найбільш відкриті. У цей час у квітках міститься найбільша кількість нектару, тому вони мають максимальний запас корисних речовин.
- Збирати потрібно ті квіти, які ростуть якомога далі від доріг та виробничих ділянок.
- Не варто зривати кульбабу після дощу. Зачекайте бодай один-два дні. У такому разі на них збереться більше нектару.
- Зривати, а краще зрізати потрібно тільки ті квіти, які повністю розкрилися, а бутони залишаються закритими.
- Збирати квіти рекомендується в сонячну погоду вдень або ближче до вечора.
- Слідкуйте, аби на квітах не було видимих пошкоджень, плям, нальоту, сміття. Також не підходять кульбаби, які вже почали в’янути.
- Також після збору не рекомендовано мити кульбабу, аби не змити необхідний пилок.