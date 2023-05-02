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Де збирати кульбабу у великому місті, якщо немає власного будинку та городу в селі

2 Травня 2023, 15:11
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Кульбаба
Джерело: Pixabay

Кульбаба – багаторічна трав’яниста рослина з родини айстрових, яка має безліч корисних та лікувальних властивостей. Саме завдяки їм квітку часто використовують у народній медицині та кулінарії.

З кульбаби готують мед, вино, чай, різноманітні салати, а також лікувальні настоянки. Аби квітка дійсно приносила користь, потрібно знати, як правильно її збирати.

Як правильно збирати кульбабу для вживання та приготування ліків, а також, де збирати квіти, якщо немає будинку в селі та власного городу.

Де збирати кульбабу, якщо немає власного городу

Найкраще місце для збору кульбаби – сільська місцевість. Тому тим, хто має власну хатку у селі, пощастило.

Річ у тім, що зривати кульбабу біля доріг чи поруч з виробничими ділянками не можна, адже квіти схильні накопичувати важкі метали. Такі рослини можуть бути небезпечними, особливо, якщо ви плануєте вживати їх у їжу.

Якщо ви живете у місті і не маєте власного будиночка у селі, але дуже хочете назбирати кульбабку, радимо робити це:

  • На віддалених від доріг галявинах. Для цього необхідно виїхати з міста, адже знайти не зашлаковану ділянку, наприклад у Києві, дуже важко. За містом пошукайте поле чи відкриту місцевість якомога далі від траси та нарвіть квіти.
  • Також підійдуть береги озер та річок. Якщо у вашому місті є річка чи озеро, яке знаходиться якнайдалі від проїжджої частини, можна назбирати кульбаби там. Якщо ж немає, пошукайте найближчі села, де є річки та вирушайте туди.
  • Згадайте усіх знайомих, хто має власний город у селі та попросіть у них нарвати квіти на їхній ділянці. Повірте, власники приватних будинків у селах з радістю дозволять вам нарвати кілька пакетиків кульбаб.

Якщо знайти гідну ділянку не вдалося, ви можете придбати оберемок кульбаб. У великому місті зробити це можна:

  • на ринках;
  • у бабусь, які продають продукти з власного городу;
  • в аптеках в засушеному вигляді.

Як правильно збирати кульбабу – поради

  1. Збирати кульбабу можна у пізні весняні або ранні літні місяці, коли рослина цвіте (тобто в період максимального цвітіння).
  2. Краще робити це вдень, коли квітки найбільш відкриті. У цей час у квітках міститься найбільша кількість нектару, тому вони мають максимальний запас корисних речовин.
  3. Збирати потрібно ті квіти, які ростуть якомога далі від доріг та виробничих ділянок.
  4. Не варто зривати кульбабу після дощу. Зачекайте бодай один-два дні. У такому разі на них збереться більше нектару.
  5. Зривати, а краще зрізати потрібно тільки ті квіти, які повністю розкрилися, а бутони залишаються закритими.
  6. Збирати квіти рекомендується в сонячну погоду вдень або ближче до вечора.
  7. Слідкуйте, аби на квітах не було видимих ​​пошкоджень, плям, нальоту, сміття. Також не підходять кульбаби, які вже почали в’янути.
  8. Також після збору не рекомендовано мити кульбабу, аби не змити необхідний пилок.
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Квіти Поради Рослини
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