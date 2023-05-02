Кульбаба – багаторічна трав’яниста рослина з родини айстрових, яка має безліч корисних та лікувальних властивостей. Саме завдяки їм квітку часто використовують у народній медицині та кулінарії.

З кульбаби готують мед, вино, чай, різноманітні салати, а також лікувальні настоянки. Аби квітка дійсно приносила користь, потрібно знати, як правильно її збирати.

Як правильно збирати кульбабу для вживання та приготування ліків, а також, де збирати квіти, якщо немає будинку в селі та власного городу.

Де збирати кульбабу, якщо немає власного городу

Найкраще місце для збору кульбаби – сільська місцевість. Тому тим, хто має власну хатку у селі, пощастило.

Річ у тім, що зривати кульбабу біля доріг чи поруч з виробничими ділянками не можна, адже квіти схильні накопичувати важкі метали. Такі рослини можуть бути небезпечними, особливо, якщо ви плануєте вживати їх у їжу.

Якщо ви живете у місті і не маєте власного будиночка у селі, але дуже хочете назбирати кульбабку, радимо робити це:

На віддалених від доріг галявинах. Для цього необхідно виїхати з міста, адже знайти не зашлаковану ділянку, наприклад у Києві, дуже важко. За містом пошукайте поле чи відкриту місцевість якомога далі від траси та нарвіть квіти.

Для цього необхідно виїхати з міста, адже знайти не зашлаковану ділянку, наприклад у Києві, дуже важко. За містом пошукайте поле чи відкриту місцевість якомога далі від траси та нарвіть квіти. Також підійдуть береги озер та річок . Якщо у вашому місті є річка чи озеро, яке знаходиться якнайдалі від проїжджої частини, можна назбирати кульбаби там. Якщо ж немає, пошукайте найближчі села, де є річки та вирушайте туди.

. Якщо у вашому місті є річка чи озеро, яке знаходиться якнайдалі від проїжджої частини, можна назбирати кульбаби там. Якщо ж немає, пошукайте найближчі села, де є річки та вирушайте туди. Згадайте усіх знайомих, хто має власний город у селі та попросіть у них нарвати квіти на їхній ділянці. Повірте, власники приватних будинків у селах з радістю дозволять вам нарвати кілька пакетиків кульбаб.

Якщо знайти гідну ділянку не вдалося, ви можете придбати оберемок кульбаб. У великому місті зробити це можна:

на ринках;

у бабусь, які продають продукти з власного городу;

в аптеках в засушеному вигляді.

Як правильно збирати кульбабу – поради