Бархатцами называют растения, обладающие многими лечебными свойствами. Они используются в народной медицине для лечения различных заболеваний и приготовления специй. Когда собирать бархатцы для лечения в 2023 году – читайте в материале.

Когда собирать бархатцы для лечения

Фаза цветения цветов приходится на август-сентябрь, собирают только шапочки цветков. В кулинарии высушенные и растертые в порошок соцветия применяют как приправу, добавляя к мясу, рыбе и овощам, также заваривают чай и отвары.

Когда собирать бархатцы для лечения: полезные свойства цветов

По словам диетолога Галины Бурковской, благодаря своему целебному составу, бархатцы успешно используются в народной медицине для профилактики и лечения различных заболеваний. К примеру:

Сейчас смотрят

Бархатцы оказывают желчегонное действие и даже небольшая порция чая или отвара заметно усиливает выделение мочи. Это растение оказывает широкий спектр действия на работу органов, оно благоприятно действует на работу печени и почек, снимает воспаление, убирает чувство боли. Антисептическое и антивирусное, антибактериальное и антигрибковое свойство. Биологически активные вещества растения губительно действуют на вирусы, грибки и бактерии. Улучшает работу желудка и кишечника.

Как правильно нужно собирать бархатцы для лечения

Соцветия и листья бархатцев используют в свежем виде или сушеном. В сушеном продукте сохраняется наибольшее количество ценных частей. Чтобы засушить цветки, их нужно аккуратно оборвать, вымыть и обсушить. Затем лепестки следует отделить от цветоножек.

Это можно делать руками или воспользоваться ножницами. Сушку осуществляют в электросушилке или в духовке.

При первом варианте лепестки выкладывают на поддон в один слой и устанавливают необходимую температуру и время для засушивания трав согласно инструкции к прибору.

При втором варианте сырье разлагают на поддон, предварительно застеленный пергаментом. Сушка производят при температуре от +40°C до +50°C в течение 12 часов. Готовыми считаются хрустящие и хорошо ломающиеся лепестки.

Где нельзя собирать бархатцы для лечения

Бархатцы нужно собирать на чистых полянах, и ни в коем случае – не у дорог и загрязненных территорий. Этим занимаются в сухой, солнечный день.

Стоит добавить, что в интернете можно найти множество советов, как лечиться благодаря бархатцам. Часто такие советы недействительны, а иногда вообще опасны для здоровья. Поэтому перед тем, как использовать какое-либо средство для лечения, обязательно обратитесь за консультацией к врачу.