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Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт і як робити це правильно

22 Березня 2023, 18:42
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт
Джерело: Unsplash

Петрушка залишається популярною зеленню в будь-яку пору року. Цю культуру цінують за її запах і корисні властивості, зокрема вітаміни А, С, К, а також фолієву кислоту, ніацин тощо.

Посів петрушки не займає багато часу, проте приносить щедрий урожай.

Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт і як це робити розповідають Факти ICTV.

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Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт

Традиційно петрушку розпочинають сіяти в березні та квітні. Тоді, коли земля повністю прогріється і зникнуть ризики заморозків.

За місячним кадендарем, сприятливими для посіву петрушки є такі дні:

  • 1-9, 16, 23-26, 28-31 – березень;
  • 22, 24-27 – квітень;
  • 4, 22-24 – травень.

Як правильно сіяти петрушку у відкритий ґрунт

  1. Попередньо замочіть насіння у воді на декілька годин.
  2. Виберіть на городі сонячне місце з родючим ґрунтом.
  3. Перед тим, як висівати петрушку, перекопайте (розпушіть) землю.
  4. Зробіть рядки посіву на відстані 10 см одне від одного.
  5. Полийте водою.
  6. Садіть насіння на глибину 1-2 см.
  7. Присипте землею та полийте.
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