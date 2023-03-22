Петрушка залишається популярною зеленню в будь-яку пору року. Цю культуру цінують за її запах і корисні властивості, зокрема вітаміни А, С, К, а також фолієву кислоту, ніацин тощо.

Посів петрушки не займає багато часу, проте приносить щедрий урожай.

Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт і як це робити розповідають Факти ICTV.

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Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт

Традиційно петрушку розпочинають сіяти в березні та квітні. Тоді, коли земля повністю прогріється і зникнуть ризики заморозків.

За місячним кадендарем, сприятливими для посіву петрушки є такі дні:

1-9, 16, 23-26, 28-31 – березень;

22, 24-27 – квітень;

4, 22-24 – травень.

Як правильно сіяти петрушку у відкритий ґрунт