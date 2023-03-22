Петрушка залишається популярною зеленню в будь-яку пору року. Цю культуру цінують за її запах і корисні властивості, зокрема вітаміни А, С, К, а також фолієву кислоту, ніацин тощо.
Посів петрушки не займає багато часу, проте приносить щедрий урожай.
Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт і як це робити розповідають Факти ICTV.
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Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт
Традиційно петрушку розпочинають сіяти в березні та квітні. Тоді, коли земля повністю прогріється і зникнуть ризики заморозків.
За місячним кадендарем, сприятливими для посіву петрушки є такі дні:
- 1-9, 16, 23-26, 28-31 – березень;
- 22, 24-27 – квітень;
- 4, 22-24 – травень.
Як правильно сіяти петрушку у відкритий ґрунт
- Попередньо замочіть насіння у воді на декілька годин.
- Виберіть на городі сонячне місце з родючим ґрунтом.
- Перед тим, як висівати петрушку, перекопайте (розпушіть) землю.
- Зробіть рядки посіву на відстані 10 см одне від одного.
- Полийте водою.
- Садіть насіння на глибину 1-2 см.
- Присипте землею та полийте.