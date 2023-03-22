Петрушка остается популярной зеленью в любое время года. Эту культуру ценят за ее запах и полезные свойства, в частности витамины А, С, К, также фолиевую кислоту, ниацин и др.
Посев петрушки не занимает много времени, однако приносит щедрый урожай.
Когда сеять петрушку в открытый грунт и как это делать, рассказывают Факты ICTV.
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Когда сеять петрушку в открытый грунт
Традиционно петрушку начинают сеять в марте и апреле. Тогда, когда земля полностью прогреется и исчезнут риски заморозков.
По лунному календарю, благоприятными для посева петрушки являются такие дни:
- 1-9, 16, 23-26, 28-31 – март;
- 22, 24-27 – апрель;
- 4, 22-24 – май.
Как правильно сеять петрушку в открытый грунт
- Предварительно замочите семена в воде на несколько часов.
- Отведите на огороде солнечное место с плодородной почвой.
- Перед тем, как высеять петрушку, перекопайте (разрыхлите) землю.
- Сделайте рядки посева на расстоянии 10 см друг от друга.
- Полейте водой.
- Сажайте семена на глубину 1-2 см.
- Присыпьте землей и полейте.