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Когда сеять петрушку в открытый грунт и как делать это правильно

22 марта 2023, 18:42
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт
Источник: Unsplash

Петрушка остается популярной зеленью в любое время года. Эту культуру ценят за ее запах и полезные свойства, в частности витамины А, С, К, также фолиевую кислоту, ниацин и др.

Посев петрушки не занимает много времени, однако приносит щедрый урожай.

Когда сеять петрушку в открытый грунт и как это делать, рассказывают Факты ICTV.

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Когда сеять петрушку в открытый грунт

Традиционно петрушку начинают сеять в марте и апреле. Тогда, когда земля полностью прогреется и исчезнут риски заморозков.

По лунному календарю, благоприятными для посева петрушки являются такие дни:

  • 1-9, 16, 23-26, 28-31 – март;
  • 22, 24-27 – апрель;
  • 4, 22-24 – май.

Как правильно сеять петрушку в открытый грунт

  1. Предварительно замочите семена в воде на несколько часов.
  2. Отведите на огороде солнечное место с плодородной почвой.
  3. Перед тем, как высеять петрушку, перекопайте (разрыхлите) землю.
  4. Сделайте рядки посева на расстоянии 10 см друг от друга.
  5. Полейте водой.
  6. Сажайте семена на глубину 1-2 см.
  7. Присыпьте землей и полейте.
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