Петрушка остается популярной зеленью в любое время года. Эту культуру ценят за ее запах и полезные свойства, в частности витамины А, С, К, также фолиевую кислоту, ниацин и др.

Посев петрушки не занимает много времени, однако приносит щедрый урожай.

Когда сеять петрушку в открытый грунт и как это делать, рассказывают Факты ICTV.

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Когда сеять петрушку в открытый грунт

Традиционно петрушку начинают сеять в марте и апреле. Тогда, когда земля полностью прогреется и исчезнут риски заморозков.

По лунному календарю, благоприятными для посева петрушки являются такие дни:

1-9, 16, 23-26, 28-31 – март;

22, 24-27 – апрель;

4, 22-24 – май.

Как правильно сеять петрушку в открытый грунт