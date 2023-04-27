Червоний (столовий) буряк – високоврожайна овочева культура. Рослина багата на органічні кислоти і біологічно-активні речовини. Її листя і коренеплоди використовують як їжу для людей і тварин, а також як сировину в промисловості.
Термін для посіву червоного буряку вибирають за місячним календарем.
Коли сіяти червоний буряк, розповідають Факти ICTV.
Коли сіяти червоний буряк
Зазвичай посів буряку розпочинається наприкінці квітня і триває до кінця травня.
Сприятливі дні для посадки червоних буряків 2023:
- квітень: 13, 17, 18, 19, 22, 23;
- травень: 15, 16, 19, 20, 23, 24;
- червень: 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21.
Особливості висадки червоного буряку
- Щоб отримати вдалий урожай, варто обирати глибокі, розпушені, з нейтральною реакцією ґрунти. Найкраще підійдуть чорноземні опідзолені та окультуренні низинні торфовища.
- Обов’язково слід очистити землю від бур’янів. Після цього перекопайте ґрунт і додайте добрива.
- Сіяти червоний буряк слід на місцях, де росли огірки, цибуля, бобові та помідори.
- Столові буряки чутливі до весняних заморозків, тому варто розпочинати посів, коли мине загроза заморозків.
- Висівають цю культуру двома способами: широкорядним або стрічковим.
- Важливою складовою є сонячне світло. За його нестачі врожай може знизитися до 30%.
- Догляд за червоним буряком такий, як і в моркви. Потрібно видаляти бур’ян, ретельно поливати рослини і розпушувати землю між рядками.
- Після першого проріджування буряк потребує азотних добрив. Для цього можна використовувати пташиний послід.