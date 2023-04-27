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Коли сіяти червоний буряк, щоб отримати хороший урожай

27 Квітня 2023, 12:51
Асоян Каріна редакторка стрічки
коли сіяти червоний буряк
Джерело: Unsplash

Червоний (столовий) буряк – високоврожайна овочева культура. Рослина багата на органічні кислоти і біологічно-активні речовини. Її листя і коренеплоди використовують як їжу для людей  і тварин, а також як сировину в промисловості.

Термін для посіву червоного буряку вибирають за місячним календарем.

Коли сіяти червоний буряк, розповідають Факти ICTV.

Коли сіяти червоний буряк

Зазвичай посів буряку розпочинається наприкінці квітня і триває до кінця травня.

Сприятливі дні для посадки червоних буряків 2023:

  • квітень: 13, 17, 18, 19, 22, 23;
  • травень: 15, 16, 19, 20, 23, 24;
  • червень: 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21.

Особливості висадки червоного буряку

  1. Щоб отримати вдалий урожай, варто обирати глибокі, розпушені, з нейтральною реакцією ґрунти. Найкраще підійдуть чорноземні опідзолені та окультуренні низинні торфовища.
  2. Обов’язково слід очистити землю від бур’янів. Після цього перекопайте ґрунт і додайте добрива.
  3. Сіяти червоний буряк слід на місцях, де росли огірки, цибуля, бобові та помідори.
  4. Столові буряки чутливі до весняних заморозків, тому варто розпочинати посів, коли мине загроза заморозків.
  5. Висівають цю культуру двома способами: широкорядним або стрічковим.
  6. Важливою складовою є сонячне світло. За його нестачі врожай може знизитися до 30%.
  7. Догляд за червоним буряком такий, як і в моркви. Потрібно видаляти бур’ян, ретельно поливати рослини і розпушувати землю між рядками.
  8. Після першого проріджування буряк потребує азотних добрив. Для цього можна використовувати пташиний послід.
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