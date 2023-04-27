Червоний (столовий) буряк – високоврожайна овочева культура. Рослина багата на органічні кислоти і біологічно-активні речовини. Її листя і коренеплоди використовують як їжу для людей і тварин, а також як сировину в промисловості.

Термін для посіву червоного буряку вибирають за місячним календарем.

Коли сіяти червоний буряк, розповідають Факти ICTV.

Коли сіяти червоний буряк

Зазвичай посів буряку розпочинається наприкінці квітня і триває до кінця травня.

Сприятливі дні для посадки червоних буряків 2023:

квітень: 13, 17, 18, 19, 22, 23;

травень: 15, 16, 19, 20, 23, 24;

червень: 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21.

Особливості висадки червоного буряку