Красная (столовая) свекла — высокоурожайная овощная культура. Растение богато органическими кислотами и биологически-активными веществами. Его листья и корнеплод используют как пищу для людей и животных, а также как сырье в промышленности.

Срок для посева красной свеклы выбирают по лунному календарю.

Когда сеять красную свеклу, рассказывают Факты ICTV.

Когда сеять красную свеклу

Обычно посев свеклы начинается в конце апреля и продолжается до конца мая.

Благоприятные дни для посадки красной свеклы 2023:

апрель: 13, 17, 18, 19, 22, 23;

май: 15, 16, 19, 20, 23, 24;

июнь: 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21.

Особенности высадки красной свеклы