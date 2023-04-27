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Когда сеять красную свеклу, чтобы получить хороший урожай

27 апреля 2023, 12:51
Асоян Карина редактор ленты
коли сіяти червоний буряк
Источник: Unsplash

Красная (столовая) свекла — высокоурожайная овощная культура. Растение богато органическими кислотами и биологически-активными веществами. Его листья и корнеплод используют как пищу для людей и животных, а также как сырье в промышленности.

Срок для посева красной свеклы выбирают по лунному календарю.

Когда сеять красную свеклу, рассказывают Факты ICTV.

Когда сеять красную свеклу

Обычно посев свеклы начинается в конце апреля и продолжается до конца мая.

Благоприятные дни для посадки красной свеклы 2023:

  • апрель: 13, 17, 18, 19, 22, 23;
  • май: 15, 16, 19, 20, 23, 24;
  • июнь: 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21.

Особенности высадки красной свеклы

  1. Чтобы получить удачный урожай, следует выбирать глубокие, разрыхленные, с нейтральной реакцией почвы. Лучше всего подойдут черноземные оподзоленные и окультуренные низинные торфяники.
  2. Обязательно очистите землю от сорняков. После этого перекопайте почву и добавьте удобрения.
  3. Сеять красную свеклу следует на местах, где росли огурцы, лук, бобовые и помидоры.
  4. Столовая свекла чувствительна к весенним заморозкам, поэтому следует начинать посев, когда минует угроза заморозков.
  5. Высевают эту культуру дома способами: широкорядным или ленточным.
  6. Важной составляющей является солнечный свет. При его недостатке урожай может снизиться до 30%.
  7. Уход за красной свеклой такой же как и у моркови. Нужно удалять сорняки, тщательно поливать растения и рыхлить землю между рядками.
  8. После первого прореживания свекла нуждается в азотных удобрениях. Для этого можно использовать птичий помет.
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