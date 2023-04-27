Красная (столовая) свекла — высокоурожайная овощная культура. Растение богато органическими кислотами и биологически-активными веществами. Его листья и корнеплод используют как пищу для людей и животных, а также как сырье в промышленности.
Срок для посева красной свеклы выбирают по лунному календарю.
Когда сеять красную свеклу, рассказывают Факты ICTV.
Когда сеять красную свеклу
Обычно посев свеклы начинается в конце апреля и продолжается до конца мая.
Благоприятные дни для посадки красной свеклы 2023:
- апрель: 13, 17, 18, 19, 22, 23;
- май: 15, 16, 19, 20, 23, 24;
- июнь: 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21.
Особенности высадки красной свеклы
- Чтобы получить удачный урожай, следует выбирать глубокие, разрыхленные, с нейтральной реакцией почвы. Лучше всего подойдут черноземные оподзоленные и окультуренные низинные торфяники.
- Обязательно очистите землю от сорняков. После этого перекопайте почву и добавьте удобрения.
- Сеять красную свеклу следует на местах, где росли огурцы, лук, бобовые и помидоры.
- Столовая свекла чувствительна к весенним заморозкам, поэтому следует начинать посев, когда минует угроза заморозков.
- Высевают эту культуру дома способами: широкорядным или ленточным.
- Важной составляющей является солнечный свет. При его недостатке урожай может снизиться до 30%.
- Уход за красной свеклой такой же как и у моркови. Нужно удалять сорняки, тщательно поливать растения и рыхлить землю между рядками.
- После первого прореживания свекла нуждается в азотных удобрениях. Для этого можно использовать птичий помет.