Картопля – популярна сільськогосподарська культура в Україні. Традиційно її висаджують навесні, коли прогрівається земля.
Для того, щоб отримати багатий врожай, потрібно обрати сприятливі терміни висадки картоплі. В народі це роблять за допомогою поширених прикмет.
Коли садити картоплю за народними прикметами, розповідають Факти ICTV.
Коли садити картоплю за народними прикметами
- Не можна садити картоплю на Вербний тиждень, Чистий четвер і Страсну п’ятницю.
- Якщо посадити картоплю в суботу або середу, вона швидко зіпсується.
- Сприятливий час для висадки картоплі настає тоді, коли зацвітає бузина.
- Не можна садити картоплю, якщо на черемшині ще не з’явився цвіт.
- Киньте грудку землі на дорогу. Якщо вона прилипла – садити картоплю зарано, а якщо розпалася на частини, можете спокійно починати висадку.
- Ранню картоплю можна висаджувати через 30 днів після цвітіння мати-й-мачухи.
- Якщо на березі розпустилося листя – швидко саджайте кароплю.
- Останнім днем висадки картоплі вважається свято літнього Миколи (22 травня).