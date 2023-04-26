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Коли садити картоплю – народні прикмети для вдалого врожаю

26 Квітня 2023, 13:31
Асоян Каріна редакторка стрічки
коли садити картоплю
Джерело: Unsplash

Картопля – популярна сільськогосподарська культура в Україні. Традиційно її висаджують навесні, коли прогрівається земля.

Для того, щоб отримати багатий врожай, потрібно обрати сприятливі терміни висадки картоплі. В народі це роблять за допомогою поширених прикмет.

Коли садити картоплю за народними прикметами, розповідають Факти ICTV.

Коли садити картоплю за народними прикметами

  • Не можна садити картоплю на Вербний тиждень, Чистий четвер і Страсну п’ятницю.
  • Якщо посадити картоплю в суботу або середу, вона швидко зіпсується.
  • Сприятливий час для висадки картоплі настає тоді, коли зацвітає бузина.
  • Не можна садити картоплю, якщо на черемшині ще не з’явився цвіт.
  • Киньте грудку землі на дорогу. Якщо вона прилипла – садити картоплю зарано, а якщо розпалася на частини, можете спокійно починати висадку.
  • Ранню картоплю можна висаджувати через 30 днів після цвітіння мати-й-мачухи.
  • Якщо на березі розпустилося листя – швидко саджайте кароплю.
  • Останнім днем висадки картоплі вважається свято літнього Миколи (22 травня).
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