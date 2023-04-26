Картопля – популярна сільськогосподарська культура в Україні. Традиційно її висаджують навесні, коли прогрівається земля.

Для того, щоб отримати багатий врожай, потрібно обрати сприятливі терміни висадки картоплі. В народі це роблять за допомогою поширених прикмет.

Коли садити картоплю за народними прикметами, розповідають Факти ICTV.

Коли садити картоплю за народними прикметами