Картофель — популярная сельскохозяйственная культура в Украине. Традиционно его высаживают весной, когда прогревается земля.

Для того, чтобы получить богатый урожай, нужно выбрать благоприятные сроки высадки картофеля. В народе это делают с помощью распространенных примет.

Когда сажать картофель по народным приметам, рассказывают Факты ICTV.

Когда сажать картофель по народным приметам