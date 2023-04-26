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Когда сажать картофель — народные приметы для удачного урожая

26 апреля 2023, 13:31
Асоян Карина редактор ленты
коли садити картоплю
Источник: Unsplash

Картофель — популярная сельскохозяйственная культура в Украине. Традиционно его высаживают весной, когда прогревается земля.

Для того, чтобы получить богатый урожай, нужно выбрать благоприятные сроки высадки картофеля. В народе это делают с помощью распространенных примет.

Когда сажать картофель по народным приметам, рассказывают Факты ICTV.

Когда сажать картофель по народным приметам

  • Нельзя сажать картофель на Вербную неделю, Чистый четверг и Страстную пятницу.
  • Если посадить картофель в субботу или среду, он быстро испортится.
  • Благоприятное время для высадки картофеля наступает тогда, когда зацветает бузина.
  • Нельзя сажать картофель, если на черемухе еще не появился цвет.
  • Бросьте комок земли на дорогу. Если он прилип — сажать картофель рано, а если распался на части, можете спокойно начинать высадку.
  • Ранний картофель можно высаживать через 30 дней после цветения мать-и-мачехи.
  • Если на березе распустились листья — быстро сажайте картофель.
  • Последним днем высадки картофеля считается праздник летнего Николая (22 мая).
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