Картофель — популярная сельскохозяйственная культура в Украине. Традиционно его высаживают весной, когда прогревается земля.
Для того, чтобы получить богатый урожай, нужно выбрать благоприятные сроки высадки картофеля. В народе это делают с помощью распространенных примет.
Когда сажать картофель по народным приметам, рассказывают Факты ICTV.
Когда сажать картофель по народным приметам
- Нельзя сажать картофель на Вербную неделю, Чистый четверг и Страстную пятницу.
- Если посадить картофель в субботу или среду, он быстро испортится.
- Благоприятное время для высадки картофеля наступает тогда, когда зацветает бузина.
- Нельзя сажать картофель, если на черемухе еще не появился цвет.
- Бросьте комок земли на дорогу. Если он прилип — сажать картофель рано, а если распался на части, можете спокойно начинать высадку.
- Ранний картофель можно высаживать через 30 дней после цветения мать-и-мачехи.
- Если на березе распустились листья — быстро сажайте картофель.
- Последним днем высадки картофеля считается праздник летнего Николая (22 мая).