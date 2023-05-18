Полуниця – одна з найсмачніших ягід літа. Її використовують як у свіжому вигляді, так і в консервованому. А для того, щоб отримати вдалий урожай наступного року, господарі розпочинають підготовку вже після плодоношення.

Як правильно обрізати полуницю після збору врожаю, розповів власник ягідної ферми Ігор Шахов.

Як обрізати полуницю після збору врожаю

Одразу після плодоношення полуницю потрібно обрізати. Зробити це можна будь-яким інструментом: тримером, секатором, ножицями або звичайним кухонним ножем.

Понад те, необхідно позбутися усього старого листя, адже саме там живуть шкідники і хвороби. Обрізання – найшвидший і найбюджетніший варіант. Видаляйте його так, щоб не зачіпити точку росту. Традиційно таку процедуру проводять наприкінці серпня.

Я кошу старе листя тримером на достатній відстані від землі, не чіпаючи точки росту, – каже Ігор.

Крім цього, рослина, як і людина, повинна отримувати всі поживні елементи та вітаміни для гарного розвитку. Коли полуниця скошена, підживлення є надважливим етапом для майбутнього урожаю.

Підживлювати необхідно, та неважливо, як ви будете це робити – органічними природними добривами чи комплексними мінеральними речовинами, все одно буде результат, – наголошує фахівець.

Додавати добрива потрібно одразу після скошування на добре зволожену землю.

Щоби полуниця була здоровою, слід потурбуватися про захист від шкідників і хвороб. Адже саме вони знижують врожайність і негативно впливають на ріст рослини. Для цього потрібно поливати землю спеціальними препаратами:

Інсектициди – захист, профілактика та боротьба з шкідниками;

Фунгіциди – захист, профілактика та лікування різних захворювань;

Гербіциди – захист і боротьба з бур’янами;

Акарициди – захист від кліщів.

Кліщ, тріпс, гнилі – їх можна позбутися, обробляючи кущі полуниці по листю інсектицидами, акарицидами та фунгіцидами. З цих препаратів зробіть бакову суміш (бажано не змішувати більше від 3-х) і обробіть декілька разів із тижневою перервою, – каже Ігор.

З профілактичною мтеою також обробляйте землю будь-яким засобом від хруща. Тоді, коли він у вас оселиться, буде запізно. Якщо кущ вʼяне, легко витягується із землі та практично не має коріння, ймовірно, у вас завелися хрущі.