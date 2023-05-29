Цвітіння тюльпанів зазвичай завершується в травні. Після нього садівники розпочинають підготовку до наступного сезону. Вони обовʼязково викопують цибулини квітів і зберігають їх до осені.

Факти ICTV розповідають, коли потрібно викопувати тюльпани.

Коли викопувати тюльпани

Спеціально відведеної дати для того, щоб викопати тюльпани, немає. Терміни залежать від моменту, коли квітка зівʼяне, а стебло стане мʼяким.

Зазвичай садівники викопують тюльпани наприкінці червня та на початку липня. Звісно є й ті, хто надає перевагу пізнішим термінам. Проте тоді варто памʼятати, що деякі із цибулин можуть підгнити в землі, й використовувати їх не буде сенсу.

Також важливо розпочати цей етап підготовки до того, як пожовтіє листя. У такому разі зменшується ризик зараження цибулин.

Як викопувати тюльпани

Викопувати тюльпани потрібно в теплі дні. За тиждень припиніть полив, адже проводити таку процедуру потрібно тоді, коли земля повністю суха.

Для викопування тюльпанів краще використовувати вила, щоби знизити ризик пошкодження. Інструмент потрібно занурювати глибоко й обережно. Після цього обтрусіть цибулину та просушіть у сонячному місці.