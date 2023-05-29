Цветение тюльпанов обычно завершается в мае. После него садоводы начинают подготовку к следующему сезону. Для этого они обязательно выкапывают луковицы цветов и хранят их до осени.

Факты ICTV рассказывают, когда нужно выкапывать тюльпаны.

Когда выкапывать тюльпаны

Специально отведенной даты для того, чтобы выкопать тюльпаны нет. Сроки зависят от момента, когда цветок завянет, а стебель станет мягким.

Обычно садоводы выкапывают тюльпаны в конце июня и в начале июля. Конечно, есть и те, кто предпочитает более поздние сроки. Однако тогда стоит помнить, что некоторые из луковиц могут подгнить в земле и использовать их не будет смысла.

Также важно начать этот этап подготовки до того, как пожелтеют листья. В таком случае уменьшается риск заражения луковиц.

Как выкапывать тюльпаны

Выкапывать тюльпаны нужно в теплые дни. За неделю прекратите полив, ведь проводить такую процедуру нужно тогда, когда земля полностью сухая.

Для выкапывания тюльпанов лучше использовать вилы, чтобы снизить риск повреждения. Инструмент нужно погружать глубоко и осторожно. После этого отряхните луковицу и просушите на солнечном месте.