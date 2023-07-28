Через обмежений бюджет та брак часу, студенти не завжди можуть як слід слідкувати за раціоном та дотримуватися правил харчування. Тому здебільшого українські студенти віддають перевагу тій їжі, яку можна приготувати за декілька хвилин.

Наприклад, вермішель швидкого приготування, різноманітні булочки й хот-доги. Однак на такому харчуванню довго не проживеш. Яку їжу брати в гуртожиток: список калорійних та важливих продуктів – знайдете в матеріалі.

Яку їжу брати в гуртожиток: список

В список продуктів, які можна доволі довго зберігати в гуртожитку, входять такі:

картопля;

макарони;

найрізноманітніші крупи;

батончики та шоколад;

консерви та закрутки;

м’ясо;

мука;

спеції;

яйця;

заморожені овочеві суміші;

пластівці;

згущене молоко;

морква, цибуля ріпчаста, буряки;

вареники і пельмені (заморожені, в морозильних пакетах).

Що ще можна дати студенту в гуртожиток

Якщо ваше чадо кожного тижня приїжджає додому, на вихідних можна скласти й ті продукти, які мають менший термін придатності, однак є калорійнішими.

Наприклад, тушковане м’ясо, відбивні, налисники, пироги, сирники й т.д.

Багато господинь також консервують супи в банках. Наприклад – борщі та розсольники. Вміст потрібно просто додати в каструлю з водою, додати порізану картоплю і варити 10-20 хвилин.