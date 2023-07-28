Из-за ограниченного бюджета и нехватки времени студенты не всегда могут как следует следить за рационом и соблюдать правила питания. Поэтому в основном украинские студенты предпочитают ту еду, которую можно приготовить за несколько минут.
К примеру, вермишель быстрого приготовления, разнообразные булочки и хот-доги. Однако на таком питании долго не проживешь. Какую еду брать в общежитие: список калорийных и важных продуктов – найдете в материале.
Какую еду брать в общежитие: список
В список продуктов, которые можно долго хранить в общежитии, входят следующие:
- картофель;
- макароны;
- самые разные крупы;
- батончики и шоколад;
- консервы и закрутки;
- мясо;
- мука;
- специи;
- яйца;
- замороженные овощные смеси;
- хлопья;
- сгущенное молоко;
- морковь, лук репчатый, свекла;
- вареники и пельмени (замороженные, в морозильных пакетах).
Что еще можно дать студенту в общежитие
Если ваше чадо каждую неделю приезжает домой, на выходных можно добавить и те продукты, которые имеют меньший срок годности, однако калорийнее.
Например, тушеное мясо, отбивные, блинчики, пироги, сырники и т.д. Многие хозяйки также консервируют супы в банках.
Например – борщи и рассольники. Содержимое нужно просто добавить в кастрюлю с водой, добавить порезанный картофель и варить 10-20 минут.