Из-за ограниченного бюджета и нехватки времени студенты не всегда могут как следует следить за рационом и соблюдать правила питания. Поэтому в основном украинские студенты предпочитают ту еду, которую можно приготовить за несколько минут.

К примеру, вермишель быстрого приготовления, разнообразные булочки и хот-доги. Однако на таком питании долго не проживешь. Какую еду брать в общежитие: список калорийных и важных продуктов – найдете в материале.

Какую еду брать в общежитие: список

В список продуктов, которые можно долго хранить в общежитии, входят следующие:

картофель;

макароны;

самые разные крупы;

батончики и шоколад;

консервы и закрутки;

мясо;

мука;

специи;

яйца;

замороженные овощные смеси;

хлопья;

сгущенное молоко;

морковь, лук репчатый, свекла;

вареники и пельмени (замороженные, в морозильных пакетах).

Что еще можно дать студенту в общежитие

Если ваше чадо каждую неделю приезжает домой, на выходных можно добавить и те продукты, которые имеют меньший срок годности, однако калорийнее.

Например, тушеное мясо, отбивные, блинчики, пироги, сырники и т.д. Многие хозяйки также консервируют супы в банках.

Например – борщи и рассольники. Содержимое нужно просто добавить в кастрюлю с водой, добавить порезанный картофель и варить 10-20 минут.