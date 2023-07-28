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Калорийно, вкусно и быстро: какую еду брать в общежитие

28 июля 2023, 19:01
Анна Голишевская редактор ленты
Їжа
Источник: Unsplash

Из-за ограниченного бюджета и нехватки времени студенты не всегда могут как следует следить за рационом и соблюдать правила питания. Поэтому в основном украинские студенты предпочитают ту еду, которую можно приготовить за несколько минут.

К примеру, вермишель быстрого приготовления, разнообразные булочки и хот-доги. Однако на таком питании долго не проживешь. Какую еду брать в общежитие: список калорийных и важных продуктов – найдете в материале.

Какую еду брать в общежитие: список

В список продуктов, которые можно долго хранить в общежитии, входят следующие:

  • картофель;
  • макароны;
  • самые разные крупы;
  • батончики и шоколад;
  • консервы и закрутки;
  • мясо;
  • мука;
  • специи;
  • яйца;
  • замороженные овощные смеси;
  • хлопья;
  • сгущенное молоко;
  • морковь, лук репчатый, свекла;
  • вареники и пельмени (замороженные, в морозильных пакетах).

Что еще можно дать студенту в общежитие

Если ваше чадо каждую неделю приезжает домой, на выходных можно добавить и те продукты, которые имеют меньший срок годности, однако калорийнее.

Например, тушеное мясо, отбивные, блинчики, пироги, сырники и т.д. Многие хозяйки также консервируют супы в банках.

Например – борщи и рассольники. Содержимое нужно просто добавить в кастрюлю с водой, добавить порезанный картофель и варить 10-20 минут.

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здорова їжа Советы Продукты студенти
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