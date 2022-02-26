Росія вторглася до України, обстрілюючи мирних жителів. Серед загиблих є діти. Проте, окупанти ведуть проти нас ще й інформаційну війну. У мережі неймовірна кількість фейків. Також загарбники приєднали до інформаційної атаки лідерів думок, які за три зайві рублі готові підтримувати вбивство мирних українських громадян.
Адже будь-хто, хто підтримує терористів – такий самий терорист.
Якщо ви хочете зробити свій внесок у бою на інформаційному фронті – блокуйте акаунти посібників війни проти України.
Ми підготували коротку інструкцію, як це зробити.
Перший крок:
Відкривайте обліковий запис посібника російських окупантів. Ми обрали для прикладу профіль російського співака Миколи Баскова.
Другий крок:
Шукайте три крапки, як на зображенні, та натискайте їх.
Третій крок:
Далі потрібно обрати категорію причини, через яку ви хочете надіслати скаргу: Публікація контенту, якому не місце в Instagram.
Четвертий крок:
Після цього потрібно обрати причину вашої скарги на обліковий запис: Ворожі висловлювання або символ.
П’ятий крок:
Натискаємо Надіслати скаргу.
І щоб у вас у рекомендаціях подібне не маячило потім, натисніть додатково Заблокувати (ім’я користувача).
Важливо розуміти, що в РФ діє справжнісінька цензура. Їхні громадяни не чують правду, а ось такі інфлюєнсери тільки підливають бензину у вогонь. Їхня відсутність в інформаційному полі – ще одна маленька перемога для нас.
Також лідери так званих думок активізувалися і в інших соцмережах. Зокрема у Telegram. Тому ще коротка довідка про те, як блокувати канали там.
Шукаємо знову три точки і натискаємо Поскаржитись, потім обираємо причину – Насильство. Потім програма запропонує обирати пости каналу, за які ви хочете його заблокувати. Вибираєте бажано ті, на яких кров, мертві люди. Далі вам запропонує написати коментар, в якому зазначаємо: Цей Telegram-канал підтримує військове вторгнення РФ в Україні. Пропагування вбивств українців.