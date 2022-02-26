Россия вторглась в Украину, обстреливая мирных жителей. Среди погибших уже есть дети. Однако оккупанты ведут против нас еще и информационную войну. В сети невероятное количество фейков. Также захватчики подключили к информационной атаке лидов мнений, которые за три лишних рубля готовы поддерживать убийство мирных украинских граждан.

А ведь любой, кто поддерживает террористов — такой же террорист.

Если вы хотите внести свою лепту в бою на информационном фронте — блокируйте аккаунты пособников войны против Украины.

Мы подготовили короткую инструкцию, как это сделать в Instagram.

Первый шаг:

Открывайте аккаунт пособника российских оккупантов. Мы выбрали для примера профиль российского певца Николая Баскова.

Второй шаг:

Ищите три точки, как на изображении, и нажимайте них.

Третий шаг:

Далее нужно выбрать причину, по которой вы хотите отправить жалобу: Публикация контента, которому не место в Instagram.

Четвертый шаг:

После этого нужно, выбрать причину вашей жалобы на аккаунт: Враждебные высказывания или символ.

Пятый шаг:

Нажимаем Отправить жалобу.

И чтобы у вас в рекомендациях подобное не маячило потом, нажмите дополнительно Заблокировать (имя пользователя).

Важно понимать, что в РФ действует самая настоящая цензура. Их граждане не слышат правду, а вот такие инфлюенсеры только сгущают краски. Их отсутствие в информационном поле — еще одна маленькая победа для нас.

Также лидер так называемых мнений активизировались и в других соцсетях. В частности в Telegram. Поэтому вот еще короткая справка о том, как блокировать каналы там.

Ищем снова три точки и нажимаем Пожаловаться, затем выбираем причину — Насилие. Потом программа предложит выбирать посты канала, из-за которых вы хотите его заблокировать. Выбираете желательно те, на которых кровь, мертвые люди. Далее вам предложит написать комментарий, в котором указываем: Этот Telegram-канал поддерживает военное вторжение РФ в Украине. Пропаганда убийств украинцев.