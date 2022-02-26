Россия вторглась в Украину, обстреливая мирных жителей. Среди погибших уже есть дети. Однако оккупанты ведут против нас еще и информационную войну. В сети невероятное количество фейков. Также захватчики подключили к информационной атаке лидов мнений, которые за три лишних рубля готовы поддерживать убийство мирных украинских граждан.
А ведь любой, кто поддерживает террористов — такой же террорист.
Если вы хотите внести свою лепту в бою на информационном фронте — блокируйте аккаунты пособников войны против Украины.
Мы подготовили короткую инструкцию, как это сделать в Instagram.
Первый шаг:
Открывайте аккаунт пособника российских оккупантов. Мы выбрали для примера профиль российского певца Николая Баскова.
Второй шаг:
Ищите три точки, как на изображении, и нажимайте них.
Третий шаг:
Далее нужно выбрать причину, по которой вы хотите отправить жалобу: Публикация контента, которому не место в Instagram.
Четвертый шаг:
После этого нужно, выбрать причину вашей жалобы на аккаунт: Враждебные высказывания или символ.
Пятый шаг:
Нажимаем Отправить жалобу.
И чтобы у вас в рекомендациях подобное не маячило потом, нажмите дополнительно Заблокировать (имя пользователя).
Важно понимать, что в РФ действует самая настоящая цензура. Их граждане не слышат правду, а вот такие инфлюенсеры только сгущают краски. Их отсутствие в информационном поле — еще одна маленькая победа для нас.
Также лидер так называемых мнений активизировались и в других соцсетях. В частности в Telegram. Поэтому вот еще короткая справка о том, как блокировать каналы там.
Ищем снова три точки и нажимаем Пожаловаться, затем выбираем причину — Насилие. Потом программа предложит выбирать посты канала, из-за которых вы хотите его заблокировать. Выбираете желательно те, на которых кровь, мертвые люди. Далее вам предложит написать комментарий, в котором указываем: Этот Telegram-канал поддерживает военное вторжение РФ в Украине. Пропаганда убийств украинцев.