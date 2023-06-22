Рослини на городі та в саду складно переносять високі температури в спекотні літні дні. Саме у період спеки городники повинні приділяти особливу увагу правильному поливу культур, щоб вберегти врожай.

Чи можна поливати город холодною водою – читайте в нашому матеріалі.

Холодна вода у спекотні дні: як впливає на городні рослини

Експерти не радять поливати городні рослини холодною водою з джерела. Чому? Тому що рослина отримує сильний стрес, особливо у спекотні дні.

Крім того, холодна вода знижує температуру коріння. А це може призвести до затримки рослини у розвитку та різноманітних хвороб. Також після холодної води культури даватимуть поганий врожай.

Що ж стосується свердловини, то експерти також не радять використовувати таку воду для поливу городу.

Температура води зі свердловини може бути 7-9°C, відповідно, це не піде на користь рослинам.

Проте це не означає, що город потрібно поливати гарячою водою.

Як правильно поливати рослини на городі

Поливати рослини потрібно теплою, настояною водою. Оптимальна температура води має бути 24-25°C.

Можна набрати воду в бочки, поставити на сонці й дати час відстоятися.

Здійснювати полив краще рано вранці та ввечері, коли сонце не таке активне, як вдень.

Усі городні культури потрібно поливати під корінь. Помідори, баклажани, гарбузи, кабачки — усі ці рослини заборонено поливати зверху, адже вологе листя на сонці може швидко згоріти.

Правила правильного поливу городу: