Растения на огороде и в саду сложно переносят высокие температуры в жаркие летние дни. Именно в период жары огородники должны уделять особое внимание правильному поливу культур, чтобы уберечь урожай.

Можно ли поливать огород холодной водой — читайте в нашем материале.

Холодная вода в жаркие дни: как влияет на огородные растения

Эксперты не советуют поливать огородные растения холодной водой из источника. Почему? Потому что растение получает сильный стресс, особенно в жаркие дни.

Кроме того, холодная вода снижает температуру корней. А это может привести к задержке растения в развитии и разнообразным болезням. Также после холодной воды культуры будут давать плохой урожай.

Что же касается скважины, то эксперты тоже не советуют использовать такую воду для полива огорода.

Температура воды из скважины может быть 7-9°C, соответственно, это не пойдет на пользу растениям.

Однако это не значит, что огород нужно поливать горячей водой.

Как правильно поливать растения на огороде

Поливать растения нужно теплой, настоянной водой. Оптимальная температура воды должна быть 24-25°C.

Можно набрать воду в бочки, поставить на солнце и дать время отстояться.

Осуществлять полив лучше ранним утром и вечером, когда солнце не такое активное, как днем.

Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — все эти растения запрещено поливать сверху, ведь влажные листья на Солнце могут быстро сгореть.

Правила правильного полива огорода: