На дворі спекотна погода, яка докучає не лише людям, а й тваринам, які потерпають від неї не менше. Ми розпитали експертів та з’ясували, як допомогти собаці в спеку. Про харчування у літній період та методи, які допоможуть охолодити домашнього улюбленця – читайте далі.

Як зрозуміти, що собаці жарко

Щоб допомогти собаці у спеку, насамперед потрібно зрозуміти, що йому недобре. Тут все просто. Зазвичай, на це вказує активне дихання тварини. Також це можна побачити, якщо простежити за поведінкою улюбленця. Зазвичай собака, коли йому жарко, намагається присісти або лягти.

– Коли собаці жарко, вона дуже активно дихає ротом, може намагатись присісти та лягти, може підвищитись температура тіла від перегріву. Вимірюється вона термометром ректально, при цьому норма – 38-39,3 градусів, – пояснює лікарка ветеринарної медицини, анестезіолог-реаніматолог Вікторія Фільштінська-Лялько.

Як охолодити собаку у спеку

Насамперед, щоб допомогти собаці у спеку та уникнути перегріву тварини, намагайтесь не гуляти з нею на вулиці у спекотні години, уникайте розпеченого асфальту та кам’янистих доріг.

– Дайте собаці можливість сховатись в тінь та обов’язково носіть з собою воду. Також, є спеціальні охолоджувальні жилети та ковдри, які можна використовувати нетривалий час для охолодження собаки, – каже лікарка ветеринарної медицини.

Як зрозуміти, що собака перегрівся

При перегріві тварини ви побачите наступні ознаки:

активне дихання;

прискорений пульс;

тварина намагається присісти або лягти;

підвищення температури тіла;

почервоніння слизових оболонок (ясен та кон’юнктивів);

розлад ШКТ;

втрата свідомості;

судоми.

– У собаки, ймовірно, буде бажання лежати, вона може дивитись в одну точку. Висока температура, важкість та збільшення частоти дихання, прискорений пульс, червоні слизові оболонки (ясна та кон’юнктиви), блювання, діарея, можлива, втрата свідомості та судоми, – пояснює експерт.

Щоб допомогти собаці, слід намагатись накрити його вологими рушниками, обливати подушки лап холодною водою, дати питної води. Проте не варто обливати тварину холодною водою та знижувати температуру, якщо вона в межах 39,3 градусів.

Фільштінська-Лялько наголошує, що після стабілізації стану собаки необхідно звернутися в клініку.

– Тепловий удар часто не проходить без сліду та потребує медичної допомоги, – додає фахівець.

Як харчуванням допомогти собаці у спеку

Харчування – важливий аспект, який може як полегшити стан собаки під час спеки, так і ускладнити його. Аби зрозуміти, куди дивитися і в цьому питанні Факти ICTV звернулися до ветеринарної дієтологині, членкині ECVCN Ксенії Довбиш.

Вона каже, що у спекотну погоду у песиків та котиків, як правило, погіршується апетит. Через що улюбленець може недоїдати звичну для нього порцію.

Якщо трапилась така ситуація, тоді дійте за наступним планом:

зверніться у клініку на позачерговий чекап тваринки. Це допоможе впевнитися, що погіршення апетиту не пов’язане із розвитком захворювання;

пильнуйте, скільки систематично недоїдає улюбленець.

– Якщо тваринка на покупному кормі, важливо, щоб у підсумку за добу собака або котик з’їдав щонайменше 80% від рекомендованого виробником дозування, яке зазвичай вказують на упаковці. Інакше у раціоні може виникнути дефіцит нутрієнтів, – каже експерт.

Вона радить у разі дефіциту звернутися до ветеринарного дієтолога, щоб розглянути додатки до їжі.

Якщо ж тваринка на раціоні домашнього приготування – варто повідомити свого ветеринарного дієтолога про те, що улюбленець не їсть всю порцію. Можливо, також знадобиться корекція раціону.

У разі, якщо апетит у вашого улюбленця не погіршився і він вживає їжу як раніше, то зменшувати порцію навмисно, тому що спекотно, не потрібно, наголошує експерт.

Окрім харчування, не менш важливим питанням є водний баланс.

– Особливо у спекотну погоду важливо контролювати, чи достатньо води п’є улюбленець. Умовна норма – 50 мл на кг ваги тіла. Але більш точно орієнтуватись на суху речовину раціону – тваринка має отримувати 2-3 мл на 1 г сухої речовини, – каже ветеринарна дієтологиня.

Якщо ж сумніваєтеся, чи достатньо води вживає собака під час спеки, експерт радить звернутися до медзакладу. Попередньо на клінічному огляді і надалі за певними лабораторними показниками лікарі зможуть оцінити рівень гідратації вашого улюбленця.

– Якщо розумієте, що песик або котик отримує замало води, спробуйте зацікавити його: додавайте лід у його мисочку з водою, піклуйтесь, щоб вода була завжди свіжою, використовуйте фонтанчики з водою та пропонуйте фрукти й овочі з великим вмістом води, наприклад кавун, огірок, кабачок, – пояснює Довбиш.