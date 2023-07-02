На дворе жаркая погода, которая досаждает не только людям, но и животным. Мы расспросили экспертов и выяснили, как помочь собаке в жару. О питании в летний период и методах, которые помогут охладить домашнего питомца – читайте далее в материале.

Как понять, что собаке жарко

Чтобы помочь собаке в жару, прежде всего нужно понять, что ей нехорошо. Здесь все просто, обычно на это указывает активное дыхание животного. Также это можно увидеть, если проследить за поведением питомца. Обычно собака, когда ей жарко, пытается присесть или лечь.

— Когда собаке жарко, она очень активно дышит ртом, может пытаться присесть и лечь, как правило, повышается температура тела при перегреве. Измеряется она термометром ректально. При этом норма составляет 38-39,3 градуса, — объясняет врач ветеринарной медицины, анестезиолог-реаниматолог Виктория Фильштинская-Лялько.

Как охладить собаку в жару

Прежде всего, чтобы помочь собаке в жару и избежать перегрева животного, старайтесь не гулять с ним по улице в часы солнцепека, избегайте раскаленного асфальта и каменистых дорог.

— Дайте собаке возможность укрыться в тени и обязательно носите с собой воду. Также есть специальные охлаждающие жилеты и одеяла, которые можно использовать непродолжительное время для охлаждения собаки, — говорит врач ветеринарной медицины.

Как понять, что собака перегрелась

При перегреве животного вы увидите следующие признаки:

активное дыхание;

учащенный пульс;

животное пытается присесть или лечь;

повышение температуры тела;

покраснение слизистых (десен и конъюнктивов);

расстройство ЖКТ;

потеря сознания;

судороги.

— У собаки, вероятно, будет желание лежать, она может смотреть в одну точку. Высокая температура, тяжесть и увеличение частоты дыхания, учащенный пульс, покраснение слизистых (десен и конъюнктивов), рвота, диарея, возможна, потеря сознания и судороги, — объясняет эксперт.

Чтобы помочь собаке, следует накрыть ее влажными полотенцами, обливать подушки лап холодной водой, дать ей питьевой воды. Однако не следует обливать животное холодной водой и снижать температуру, если она в пределах 39,3 градуса.

Фильштынская-Лялько отмечает, что после стабилизации состояния собаки необходимо обратиться в клинику.

— Тепловой удар часто не проходит без следа и нуждается в медицинской помощи, — добавляет специалист.

Как питанием помочь собаке в жару

Питание – важный аспект, который может как облегчить состояние собаки во время жары, так и усложнить его. Чтобы понять, куда смотреть и в этом вопросе Факты ICTV обратились к ветеринарному диетологу, члену ECVCN Ксении Довбыш.

Она говорит, что в жаркую погоду у собачек и котиков, как правило, ухудшается аппетит. Из-за чего любимец может недоедать привычную для него порцию.

Если случилась такая ситуация, то действуйте по следующему плану:

обратитесь в клинику на внеочередной чек-ап животного. Это поможет убедиться, что ухудшение аппетита не связано с развитием заболевания;

следите, сколько систематически недоедает любимец.

— Если животное на покупном корме, важно, чтобы суммарно за сутки собака или котик съедали минимум 80% от рекомендованной производителем порции, которую обычно указывают на упаковке. Иначе в рационе может возникнуть дефицит нутриентов, – говорит эксперт.

Она советует в случае дефицита обратиться к ветеринарному диетологу, чтобы рассмотреть добавки в пищу.

Если же животное на домашнем питании – стоит сообщить своему ветеринару о том, что любимец не ест всю порцию. Возможно, также понадобится коррекция рациона.

В случае если аппетит у вашего домашнего любимца не ухудшился, и он употребляет пищу как раньше, то уменьшать порцию намеренно из-за жары не нужно, отмечает эксперт.

Кроме питания, не менее важным вопросом является водный баланс.

— Особенно в жаркую погоду важно контролировать, достаточно ли воды пьет любимец. Условная норма – 50 мл на кг веса тела. Но точнее будет, если ориентироваться на сухое вещество рациона. Животное должно получать 2-3 мл на 1 г сухого вещества, – говорит ветеринарный диетолог.

Эксперт советует обратиться в медучреждение, если есть сомнения, достаточно ли воды употребляет собака в жару. Предварительно на клиническом осмотре и далее по лабораторным показателям врачи смогут оценить уровень гидратации вашего любимца.

— Если понимаете, что собака или котик получает мало воды, попробуйте заинтересовать его: добавляйте лед в его мисочку с водой, заботьтесь, чтобы вода была всегда свежая, используйте фонтанчики с водой и предлагайте фрукты, овощи с большим содержанием воды, например арбуз, огурец, кабачок, – объясняет Довбыш.