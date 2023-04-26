Господарі собак мають великий вибір серед засобів для догляду за тваринами. Проте бувають ситуації, коли улюбленця потрібно терміново помити, а спеціальний шампунь закінчився.

Тоді виникає питання, чи можна використати людський шампунь для собак. На це питання Фактам ICTV відповів ветеринар Андрій Пінчук.

Чи можна мити собаку шампунем для людей

Мити собак людським шампунем категорично не можна. При розробці такого засобу враховують особливість будови саме шкіри голови людини і склад природних виділень.

Як відомо, шкіра та шерсть собаки відрізняються від волосяного покриву людини.

– Шкіра тварини товстіша і має більшу кількість сальних залоз, функцією яких є вироблення жирів, які своєю чергою утворюють так званий ліпідний шар, – каже ветеринар.

Ліпідний шар є захистом шкіри від шкідливих зовнішніх впливів: бруду, бактерій, вірусів тощо. Вони можуть спричинити захворювання собаки.

Крім того, ліпідний шар допомагає зберігати вологу в шкірі. А це є необхідним для здорового вигляду.

Також шкірні покриви собак мають більший кислотно-лужний баланс. Тому людський шампунь може призвести до розчинення захисного шару.

Шампуні для людей можуть містити шкідливі речовини, зокрема ароматичні та хімічні добавки.

– На ринку представлена велика кількість засобів для миття собак різних порід з різним типом шерстяного покриву, тому не потрібно вигадувати гелікоптер, – каже Андрій.

Ветеринар наголошує, що не можна часто купати собак. Рекомендовано проводити такі процедури не більше одного разу на місяць. Проте мити лапи потрібно кожного разу після прогулянки.