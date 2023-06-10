Ехеверія – доволі тендітна та ніжна рослина з роду сукулентних, яка належить до сімейства товстянкові. Її можна виростити навіть з листочка. Як доглядати за вазоном ехеверії, пересадити домашню квітку та поливати – важливі поради Фактам ICTV розповіла експерт Ліліана Лавринець.

Як пересадити ехеверію після купівлі

Передусім цю рослину, як і усі інші, після купівлі треба відправити на карантин. Він має тривати тиждень.

– Як і усім іншим рослинам, ехеверії також потрібен карантин. Для чого? Щоб із магазину разом із вазоном ви не принесли різні захворювання та шкідників! – застерігає Лавринець.

Але важливо, щоб під час карантину вазон ехеверії стояв у правильному місці. Воно має бути не надто сонячним, але світлим. У цей час слід правильно доглядати за рослиною.

Якщо нічого не проявилось протягом тижня, можна ставити вазон до всіх інших рослин, а через місяць – пересаджувати ехеверію. Цей час необхідний квітці, щоби звикнути до нових умов.

Для пересадки ехеверії придбайте ґрунт для кактусів та сукулентів. Тут важливо використовувати саме спеціальну землю – це запорука здорового росту та розвитку рослини. Ще один варіант – суміш дрібної гальки, гравію, торфу в рівних частинах.

Горщик для молодої ехеверії обирайте невеликий, він має бути на 1-2 сантиметри більшим за саму рослину в попереку.

Коли ґрунт та горщик придбані, переходимо до пересадки ехеверії. Необхідно на дно горщика насипати керамзитовий дренаж, а зверху – ґрунт. Далі поміщаємо рослину в землю так, щоб корінці були закриті.

Зазначимо, що ехеверію у період активного росту необхідно пересаджувати щонайменше раз на рік, а зрілу рослину — раз на три роки.

Як часто поливати ехеверію

Експерт нагадує, що листочки ехеверії містять велику кількість води, тож не доводьте рослину до зневоднення. Проте й заливати її не варто, бо від переливу почне загнивати коріння рослини.

У літній період поливати ехеверію слід двічі на тиждень, взимку вистачить одного разу на сім днів. Вода для поливу має бути кімнатної температури та чистою. Добре підійде рідина з акваріуму, оскільки вона багата на мікроелементи.

Взимку для ехеверії важливо підтримувати сухість і тепло, тому вазон рекомендують тримати поруч з опалювальними приладами.

Пам’ятайте, що через надмірну вологість у ехеверії може з’явитися грибок. Це, напевно, найпоширеніша проблема, адже господарі часто ігнорують правила поливу. Щоб цьому запобігти, просто не переливайте рослину!

– Якщо стебла почали сіріти або чорніти, це також ознака надмірного зволоження рослини за низької температури повітря, – каже Лавринець.

Також власники ехеверії можуть зіткнутися з таким моментом, як надто дрібне листя у рослини. Це, навпаки, свідчить про те, що не вистачає поливу та поживних речовин у ґрунті.

– А зморщені листки означають те, що у спеку рослину не поливали. Надто витягнуті стебла – мало світла, окреслює експерт ознаки неправильного догляду за ехеверією.

Крім того, нестача поливу та недостатня тривалість світового дня у догляді за ехеверію можуть бути причинами того, що вона не цвіте. Тож треба протягом 1,5 місяця збільшити її перебування на світлі до 12-13 годин на день. Але це не мають бути прямі сонячні промені, а просто достатньо світле місце.

Як боротися з хворобами ехеверії

Попри те, що ехеверія доволі проста у догляді, рослину можуть атакувати хвороби та шкідники. Якщо на листі домашньої квітки з’явилися клейкі утворення та дрібні комахи, знайте – ехеверія зазнала ураження борошнистим черв’яком.

Якщо вам вдалося своєчасно помітити проблему, то ехеверію можна врятувати за допомогою обробки карбофосом. Потрібно розвести 6 грамів препарату у літрі води. На жаль, якщо вазон сильно інфікований, то допомогти вже не вдасться. Варто лише відокремити здорове листя і заново посадити рослину, а хвору – викинути.

Ще один шкідник, який може атакувати ехеверію – кореневий черв’як. Ознаками його появи є білі нитки на землі. У цьому випадку варто пересадити рослину у новий ґрунт і поливати актарою. Для цього розведіть один грам суміші у 5 літрах води.

Якщо ехеверія в’яне, а на коренях ви побачили горошини, то рослину, найімовірніше, уразила галова нематода. Тут також врятує лише пересадка вазона з попереднім видаленням уражених частин кореневої системи.

Перед цим ехеверію необхідно занурити у теплу воду та потримати там деякий час. Ґрунт слід обробити сумішшю актари щонайменше тричі.

Надмірний полив може призвести до того, що у ехеверії з’явиться борошниста роса. Це таке грибкове захворювання. Щоб подолати цю недугу, варто просушити ґрунт і обробити рослину фунгіцидом.

Якщо це не спрацювало, потрібно зібрати незаражену частину рослини і пересадити її в новий ґрунт.