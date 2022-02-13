Життєві ситуації бувають різні. Здавалося б, навіть найщасливіші моменти для когось можуть виявитися зовсім не такими.

Іноді в житті трапляється так, що навіть після того, як заява до органів ДРАЦС уже подана і все ретельно сплановано, хтось із молодят вирішує скасувати весілля майже напередодні. Причини можуть бути різні – як вагомі, так і немає. Проте є правові наслідки такого рішення.

Як відшкодувати збитки через відмову одружуватися – далі в матеріалі.

Насамперед відмова від реєстрації шлюбу одного з молодят тягне за собою наслідки майнового характеру. Це означає, що той, хто відмовився від шлюбу зобов’язаний відшкодувати іншій стороні витрати, пов’язані з приготуванням до реєстрації та весілля.

У даному випадку – це витрати, пов’язані з приготуваннями до весільної церемонії. Наприклад, гроші, витрачені на вбрання, замовлення кафе чи ресторану, послуги фотографа тощо.

Варто зазначити, що обов’язковою умовою відшкодування є прямий зв’язок цих витрат з підготовкою до весілля. Тобто, якби не весілля – то цих розтрат не було, а предмети, куплені для нього – неможливо надалі використовувати в побуті.

Якщо той, хто відмовився від реєстрації, не хоче відшкодовувати витрати, друга сторона може звернутися до суду. При собі необхідно мати заяву та всі докази – чеки, квитанції, договори тощо. Такий позов подається до суду за місцем реєстрації відповідача.

Витрати не підлягають відшкодуванню у разі, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною поведінкою нареченої, нареченого чи приховування якихось вагомих обставин. Наприклад, тяжкої хвороби, наявність дитини, судимість тощо.

Також існує і повернення шлюбних дарунків, які мають особливу цінність. Головне – щоб був письмовий договір. Так, у разі відмови від шлюбу людини, яка отримала подарунок саме у зв’язку з майбутнім весіллям, договір дарування може бути розірваний судом. Тоді потрібно буде повернути подарунок чи відшкодувати його вартість.

Зрозуміло, що коли ти готуєшся до весілля з коханою людиною, то не думаєш, що в якийсь момент може все скасуватися, тим більше перед самою урочистістю. Проте існує дієвий спосіб вирішення питань між молодятами щодо їхної підготовки до шлюбу та весілля – укладання відповідних договорів.

Їх можуть укласти не лише наречений та наречена, а й родичі чи ті, хто здійснюватиме фінансування весілля.