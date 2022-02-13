Жизненные ситуации бывают разные. Казалось бы, даже самые счастливые моменты для кого-то могут оказаться совсем не таковыми.

Иногда в жизни случается так, что даже после того, как заявление в органы ЗАГС уже подано и все тщательно спланировано, кто-то из молодоженов принимает решение отменить свадьбу почти накануне. Причины могут быть разные — как весомые, так и нет. Однако существуют правовые последствия такого решения.

Как возместить ущерб из-за отказа вступать в брак — далее в материале.

В первую очередь отказ от регистрации брака одного из молодожен тянет за собой последствия имущественного характера. Это значит, что тот, кто отказался от брака обязан возместить другой стороне затраты, которые были связаны с приготовлением к регистрации и свадьбы.

В данном случае — это расходы, связанных с приготовлениями к свадебной церемонии. Например, деньги, потраченные на наряды, заказы кафе или ресторана, услуги фотографа и т.д.

Стоит отметить, что обязательным условием возмещения средств является прямая связь этих расходов с подготовкой к свадьбе. То есть, если бы не свадьба — то этих бы растрат не было, а предметы, купленные для нее — невозможно в дальнейшем использовать в быту.

Если тот, кто отказался от регистрации не хочет возмещать расходы, вторая сторона может обратиться в суд. При себе необходимо иметь заявление и всех доказательства — чеки, квитанции, договора и другое. Такой иск подается в суд по месту регистрации ответчика.

Затраты не подлежат возмещению в случае, если отказ от брака был вызван противоправным, безнравственным поведением невесты, жениха или сокрытием каких-то весомых обстоятельств. Например, тяжелая болезнь, наличие ребенка, судимость и другое.

Имеет место быть и возврат брачных подарков, которые имеют особую ценность. Главное — чтобы был письменный договор. Так, в случае отказа от брака человека, получившего подарок именно в связи с предстоящей свадьбой, договор дарения может быть расторгнут судом. Тогда нужно будет вернуть презент или возместить его стоимость.

Понятно, что когда ты готовишься к свадьбе с любимым человеком, то не думаешь, что в какой-то момент может все рухнуть, тем более- перед самим торжеством. Однако существует действенный способ решения вопросов между молодоженами по их подготовке к браку и свадьбе — заключение соответствующих договоров.

Их могут заключить не только жених и невеста, но и родственники или те, кто будет осуществлять финансирование свадьбы.