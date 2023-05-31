Перший місяць довгоочікуваного літа знаменується не тільки приходом тепла, а й відкриттям сезону риболовлі. Саме червень вважається одним із найпродуктивніших місяців для цього, оскільки риба стає особливо активною.

Короп, окунь, щука, судак, карась – такі види риби не рідкість на початку літа. Тому рибалки вирушають на озера, ставки та річки. Однак хороша риболовля залежить не тільки від місяця і місця, а й від погоди, температури води, місячного дня.

Календар рибалки на червень 2023 від видання ФішХаб – далі в матеріалі.

Найсприятливіший період для риболовлі в червні 2023 року – 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа.

Хороший період для риболовлі в червні 2023 – 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 29, 30 числа.

Поганий період для риболовлі в червні 2023 – 3, 5, 6, 7, 17, 19, 20 числа.

Несприятливий період для риболовлі в червні 2023 – 4, 18 числа.

Поради для вдалої риболовлі в червні 2023

Не менш важливим є вибір часу для походу на риболовлю. У червні це ранок або вечір. Саме в ці періоди риба активно харчується.

Крім того, хмарна погода може також вплинути на активність риби, водночас спека змушує її шукати тінь і більш затишні місця.

Не варто бояться і дощу, оскільки після нього риба навпаки може особливо добре клювати, бо вода стає чистішою.

Важливим є і снасті, приманки. Тут все залежить від того, що саме ви зібралися ловити.

Місця для риболовлі в червні 2023

Якщо ви відпочиваєте на риболовлі душею, можете вибрати будь-яку водойму, наприклад, ту, що ближче до вашого будинку.

Також, як ми писали вище, найбільше підходять для цього озера, ставки або річки, такі як Дніпро, Дністер і Південний Буг, оскільки вони особливо славляться своєю рибністю.

Крім того, можна розглянути і приватні водойми, але перед тим як туди вирушити – уточніть правила. Вдалої риболовлі!