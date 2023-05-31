Первый месяц долгожданного лета знаменуется не только приходом тепла, но и открытием рыболовного сезона. Именно июнь считается одним из самых продуктивных месяцев для этого, поскольку рыба становится особенно активной.

Карп, окунь, щука, судак, карась — такие виды рыбы не редкость в начале лета. Поэтому рыбаки отправляются на озера, пруды и речки. Однако хорошая рыбалка зависит не только от месяца и места, но и от погоды, температуры воды, лунного дня.

Календарь рыбака на июнь 2023 от издания ФишХаб — далее в материале.

Самый благоприятный период для рыбалки в июне 2023 — 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа.

Хороший период для рыбалки в июне 2023 — 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 29, 30 числа.

Плохой период для рыбалки в июне 2023 — 3, 5, 6, 7, 17, 19, 20 числа.

Неблагоприятный период для рыбалки в июне 2023 — 4, 18 числа.

Советы для удачной рыбалки в июне 2023

Не менее важным является выбор времени для похода на рыбалку. В июне это утро или вечер. Именно в эти периоды рыба активно питается.

Кроме того, облачная погода может также повлиять на активность рыбы, тогда как жара заставляет ее искать тень и более укромные места.

Не стоит боятся и дождя, поскольку после него рыба наоборот может особо хорошо клевать, так как вода становится чище.

Важным является и снасти, приманки. Тут все зависит от того, что именно вы собрались ловить.

Места для рыбалки в июне 2023

Если вы отдыхаете на рыбалке душой, можете выбрать любой водоем, например, который ближе к вашему дому.

Также, как мы писали выше, наиболее подходят для этого озера, пруды или речки, такие как Днепр, Днестр и Южный Буг, поскольку они особо славятся своей рыбностью.

Кроме того, можно рассмотреть и частные водоемы, но перед тем как туда отправиться — уточните правила. Удачной рыбалки!