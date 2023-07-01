Риболовля в липні має свої переваги, та здебільшого – на зорі або в похмурі дні, оскільки в другий місяць літа вода вже сильно прогріта, а тому риба шукає затишніші місця на дні або в тіні.

Короп, плітка, лящ, окунь, щука – саме такі види риби – не рідкість у середині спекотної пори року. Крім високої температури, риболовля в липні також характерна цвітінням води, що ускладнює її. Попри це, справжні любителі цього хобі все ж не втрачають надію на вдалий улов, а тому вирушають на водойми.

Календар рибалки на липень 2023 від видання ФішХаб – дивіться далі.

Найсприятливіший період для риболовлі в липні 2023: 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 числа.

Хороший період для риболовлі в червні 2023: 1, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 28, 29, 30 числа.

Поганий період для риболовлі у червні 2023: 2, 4, 5, 6, 16, 18, 19, 31 числа.

Несприятливий період для риболовлі в червні 2023 року: 3, 17 числа.

Поради для вдалої риболовлі в липні 2023

Щоб клювання вдалося, необхідно обрати правильний час для риболовлі в липні. Як ми вже писали вище – на світанку, на заході сонця або в похмурі, дощові дні.

Оскільки влітку йде хижак, варто ретельно поставитися до вибору приманки. Часто спрацьовують обертові блешні та галасливі воблери, оскільки вони викликають інтерес у хижака.

Місця для риболовлі в липні 2023

Рекомендується обирати місця, де є течія, адже тоді водойма більш наповнена киснем, а отже, риба поводиться активніше.

На яку саме локацію вирушити – вибір за вами. Це може бути озеро, річка, приватний ставок або найближча до будинку водойма.