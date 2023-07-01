Рыбалка в июле имеет свои преимущества, но в большинстве — на заре или в пасмурные дни, поскольку во второй месяц лета вода уже сильно прогрета, а потому рыба ищет более укромные места на дне или в тени.

Карп, плотва, лещ, окунь, щука — именно такие виды рыбы – не редкость в середине жаркого времени года. Кроме высокой температуры, рыбалка в июле также характерна цветением воды, что осложняет ее. Несмотря на это, настоящие любители этого хобби все же не теряют надежду на удачный улов, а потому отправляются на водоемы.

Календарь рыбака на июль 2023 от издания ФишХаб — смотрите далее.

Самый благоприятный период для рыбалки в июле 2023: 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 числа.

Хороший период для рыбалки в июне 2023: 1, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 28, 29, 30 числа.

Плохой период для рыбалки в июне 2023: 2, 4, 5, 6, 16, 18, 19, 31 числа.

Неблагоприятный период для рыбалки в июне 2023: 3, 17 числа.

Советы для удачной рыбалки в июле 2023

Чтобы клев удался, необходимо выбрать правильное время для рыбалки в июле. Как мы уже писали выше — на рассвете, на закате или в пасмурные, дождливые дни.

Поскольку летом идет хищник, стоит тщательно отнестись к выбору приманки. Часто срабатывают вращающиеся блесны и шумные воблеры, поскольку они вызывают интерес у хищника.

Места для рыбалки в июле 2023

Рекомендуется выбирать места, где есть течение, ведь тогда водоем более наполнен кислородом, а значит, рыба ведет себя активнее.

На какую именно локацию отправиться — выбор за вами. Это может быть озеро, река, частный пруд или ближайший к дому водоем.