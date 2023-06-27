Багато хто вірить у те, що кожен знак Зодіаку охороняють по 2 тотемні тварини. Всі вони в астрології мають свою силу та характер. Як дізнатися свою тотемну тварину і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як дізнатися свою тотемну тварину за формулою: інструкція

Розрахувати свою тотемну тварину можна за датою народження за допомогою калькулятора. Для цього просто складіть усі числа з дати народження. Наприклад, якщо ви народилися у травні 11 числа 1998 року, то тотемну тварину розрахуйте таким чином: 1+1+5+1+9+9+8=34. Потім додайте між собою 3+4 та отримайте 7. Під цим числом знаходиться ворона.

Ось що позначають числа, які у вас вийдуть:

Ведмідь. Символізує мудрість та розважливість. Слон. Турбота та цінності. Бобер. Спокій і мир. Орел. Сила та впевненість. Коник. Позитив та комунікабельність. Бик. Відданість та доброта. Ворона. Творчість та врівноваженість. Жаба. Фінанси та успіх. Собака. Цілеспрямованість та вірність.

Як дізнатися свою тотемну тварину за знаком зодіаку