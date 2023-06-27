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Гороскоп на допомогу! Як дізнатися свою тотемну тварину різними способами

27 Червня 2023, 11:52
Анна Голішевська редакторка стрічки
Тварина
Джерело: Unsplash

Багато хто вірить у те, що кожен знак Зодіаку охороняють по 2 тотемні тварини. Всі вони в астрології мають свою силу та характер. Як дізнатися свою тотемну тварину і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як дізнатися свою тотемну тварину за формулою: інструкція

Розрахувати свою тотемну тварину можна за датою народження за допомогою калькулятора. Для цього просто складіть усі числа з дати народження. Наприклад, якщо ви народилися у травні 11 числа 1998 року, то тотемну тварину розрахуйте таким чином: 1+1+5+1+9+9+8=34. Потім додайте між собою 3+4 та отримайте 7. Під цим числом знаходиться ворона.

Ось що позначають числа, які у вас вийдуть:

  1. Ведмідь. Символізує мудрість та розважливість.
  2. Слон. Турбота та цінності.
  3. Бобер. Спокій і мир.
  4. Орел. Сила та впевненість.
  5. Коник. Позитив та комунікабельність.
  6. Бик. Відданість та доброта.
  7. Ворона. Творчість та врівноваженість.
  8. Жаба. Фінанси та успіх.
  9. Собака. Цілеспрямованість та вірність.

Як дізнатися свою тотемну тварину за знаком зодіаку

  1. Овен: яструб та тигр. Вам важлива перемога. Це все про тигра, який живе всередині вас. Яструб символізує свободу та лідерство.
  2. Телець: вовк та сова. Ви впертий і розумний. Справляєтесь зі своїми проблемами самостійно, як вовк.
  3. Близнюки: пантера та олень. Через те, що у Близнюках живе кілька особистостей, як і олені, вони дуже енергійні, люблять позитив.
  4. Рак: собака та дятел. Дбайливі раки переймають цю якість у дятлів. Ще одна важлива особливість цих тварин – вірність.
  5. Лев: лосось та павич. Тут про впевненість та егоїзм, оскільки лосось пливе проти течії, і в якомусь сенсі поводиться егоїстично.
  6. Діва: ведмідь та орел. Уважність походить від орла, а розум і працьовитість – від ведмедя.
  7. Терези: панда і ворон. Цей знак зодіаку асоціюється зі своїми тваринами. Їх виділяють справедливість, миролюбство, терпіння та турбота.
  8. Скорпіон: змія та лев. Цей знак пристрасний та загадковий, через що їх буває складно зрозуміти.  Так само як і лев, вони мають шалену енергію.
  9. Стрілець: кіт і сова. Сови пристрасні та енергійні, як і Стрільці. Але представники цього знака також досить цікаві, як і кішки.
  10. Козеріг: кінь та гусак. Нагадують гусей, які звикли триматися осторонь. При цьому мають неприборкану натуру, як і кінь.
  11. Водолій: видра та ведмідь. Представники цього знаку зодіаку рухаються назустріч своїм мріям, як ведмеді та видри.
  12. Риби: лисиця та вовк. Ці тварини символізують мрійливість, хитрість та емоційність.
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