Багато хто вірить у те, що кожен знак Зодіаку охороняють по 2 тотемні тварини. Всі вони в астрології мають свою силу та характер. Як дізнатися свою тотемну тварину і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.
Як дізнатися свою тотемну тварину за формулою: інструкція
Розрахувати свою тотемну тварину можна за датою народження за допомогою калькулятора. Для цього просто складіть усі числа з дати народження. Наприклад, якщо ви народилися у травні 11 числа 1998 року, то тотемну тварину розрахуйте таким чином: 1+1+5+1+9+9+8=34. Потім додайте між собою 3+4 та отримайте 7. Під цим числом знаходиться ворона.
Ось що позначають числа, які у вас вийдуть:
- Ведмідь. Символізує мудрість та розважливість.
- Слон. Турбота та цінності.
- Бобер. Спокій і мир.
- Орел. Сила та впевненість.
- Коник. Позитив та комунікабельність.
- Бик. Відданість та доброта.
- Ворона. Творчість та врівноваженість.
- Жаба. Фінанси та успіх.
- Собака. Цілеспрямованість та вірність.
Як дізнатися свою тотемну тварину за знаком зодіаку
- Овен: яструб та тигр. Вам важлива перемога. Це все про тигра, який живе всередині вас. Яструб символізує свободу та лідерство.
- Телець: вовк та сова. Ви впертий і розумний. Справляєтесь зі своїми проблемами самостійно, як вовк.
- Близнюки: пантера та олень. Через те, що у Близнюках живе кілька особистостей, як і олені, вони дуже енергійні, люблять позитив.
- Рак: собака та дятел. Дбайливі раки переймають цю якість у дятлів. Ще одна важлива особливість цих тварин – вірність.
- Лев: лосось та павич. Тут про впевненість та егоїзм, оскільки лосось пливе проти течії, і в якомусь сенсі поводиться егоїстично.
- Діва: ведмідь та орел. Уважність походить від орла, а розум і працьовитість – від ведмедя.
- Терези: панда і ворон. Цей знак зодіаку асоціюється зі своїми тваринами. Їх виділяють справедливість, миролюбство, терпіння та турбота.
- Скорпіон: змія та лев. Цей знак пристрасний та загадковий, через що їх буває складно зрозуміти. Так само як і лев, вони мають шалену енергію.
- Стрілець: кіт і сова. Сови пристрасні та енергійні, як і Стрільці. Але представники цього знака також досить цікаві, як і кішки.
- Козеріг: кінь та гусак. Нагадують гусей, які звикли триматися осторонь. При цьому мають неприборкану натуру, як і кінь.
- Водолій: видра та ведмідь. Представники цього знаку зодіаку рухаються назустріч своїм мріям, як ведмеді та видри.
- Риби: лисиця та вовк. Ці тварини символізують мрійливість, хитрість та емоційність.
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