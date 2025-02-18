Асцендент — це знак, який перебуває у мить народження людини на небосхилі. Його ще називають висхідний знак. Це важливий елемент тлумачення гороскопу кожної людини. Вважається, що асцендент впливає на характер і долю людини.

Як дізнатися свій асцендент та що для цього знадобитися — читайте в матеріалі Life. Фактів ICTV.

Асцендент — що це та як він впливає на наше життя

Асцендентом називається східна точка зодіакального кола. Оскільки вона розташована на Сході, її ще називають Висхідним знаком. В ній вказано знак Зодіаку, під яким народилася людина.

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Астрологи вважають, що асцендент впливає на поведінку людини, її оточення, життєвий шлях, образ мислення й на сприйняття світу.

Це знак, який значною мірою визначає, якою бачать людину зі сторони. Висхідний знак часто стає маскою, яку ми надягаємо, коли виходимо на вулицю та зустрічаємося з іншими людьми. Саме прояви асценденту помічають сторонні люди.

Його визначення також є важливим кроком у складанні астрологічного гороскопу, оскільки він впливає на тлумачення інших планет та аспектів у гороскопі.

Як дізнатися свій асцендент

Дізнатися про свій асцендент дуже корисно, оскільки він багато чого може пояснити людині в її поведінці. Щоб його визначити, необхідно знати точний час та місце народження.

Точний час народження допоможе скласти детальний гороскоп, в якому будуть розкриті найголовніші якості людини, показані її сильні та слабкі сторони.

З його допомогою можна дізнатися найкращі сфери для діяльності людини або, навпаки, про можливу небезпеку. Також гороскоп спрогнозує сумісність з іншими зодіакальними представниками.

Щоб дізнатися свій асцендент, можна звернутися до астролога, скористатися спеціальною таблицею або онлайн-програмою. Для розуміння значення символів, скористайтесь короткою інструкцією.

Асцендент в Овні

Якщо людина народилася з 5 до 7 години ранку, то її позитивними сторонами будуть щирість, привабливість, товариськість та безпосередність. До негативних сторін можна віднести впертість та запальність.

Люди з асцендентом в Овні харизматичні, чесні та незалежні. Вони активні, не переносять пасивність оточення. Це явні лідери з самого дитинства. Вони добре почуватимуться на керівних посадах.

Асцендент в Тельці

Якщо людина народилася з асцендентом в Тельці, то позитивними сторонами в неї будуть працездатність, практичність та комунікабельність. Вони завзяті трудоголіки, що постійно прагнуть до фінансового добробуту. До негативних сторін належить впертість, вони часто гнуть свою лінію й не поступаються іншим.

Проте ці люди дуже добрі та сентиментальні. Краще реалізують себе там, де треба застосувати практичний підхід, логіку та розсудливість.

Асцендент у Близнятах

Позитивними сторонами людей з асцендентом у Близнятах є постійне бажання розвиватися та допитливий розум. Вони наділені блискучим інтелектом. Такі люди дотепні, веселі, красномовні та прекрасні співрозмовники. Проте часто можуть не доводити розпочате до кінця й здатні проявляти надмірну самовпевненість.

Асцендент в Раці

Люди з асцендентом в Раці дуже чутливі, ніжні, уважні. Вони гарні сім’янини, дбайливі та співчутливі. Сім’я та дім — це найголовніша цінність в їхньому житті. Вони найкраще реалізуються там, де важливий прояв емпатії, тобто в творчих професіях, педагогіці та медицині.

Асцендент у Леві

Такі люди дружні, позитивні та харизматичні. Вони справжні лідери, працьовиті та наполегливі. До негативних сторін можна віднести марнотратство та агресивність.

Асцендент у Діві

Люди з асцендентом у Діві працьовиті, наполегливі, хазяйновиті. Мають постійне бажання розвиватись та вдосконалюватися. До негативних сторін належить самокопання, схильність забагато від себе вимагати та не прощати собі власні помилки.

Вони завзяті перфекціоністи в усьому, тому найкраще проявляють себе у професіях, де важливі терпіння, скрупульозність та посидючість.

Асцендент у Терезах

Люди з асцендентом у Терезах працьовиті, приязні та врівноважені. Проте дуже потайливі, можуть недоговорювати щось, аби уникнути конфлікту. Швидко змінюють власну точку зору, щоб підлаштуватися під інших. Таким людям часто властива скупість. Проте вони прекрасно розбираються в психології та дуже розумні. Мають вроджене почуття стилю.

Асцендент у Скорпіоні

Асцендент у Скорпіоні показує, що такі люди доброзичливі, вміють вислухати та підтримати. Вони працьовиті та завзято вкладають сили в улюблену справу. Часто людей з асцендентом у Скорпіоні можна зустріти в політиці або на керівних посадах. Проте є й ті, хто успішно займається окультними науками та астрологією. До негативних сторін можна віднести мстивість, неспроможність приймати критику.

Асцендент у Стрільці

Люди з асцендентом у Стрільці впевнені у собі, комунікабельні та харизматичні. Вони мають чудове почуття гумору, тому дуже часто оточені друзями. Для них прекрасно підходять професії, що пов’язані з організаторськими здібностями.

Такі люди прагнуть змінити світ на краще. За натурою вони миротворці й альтруїсти. Багато подорожують і досліджують світ. До негативних якостей можна віднести прямоту, через яку можуть ранити людей.

Асцендент у Козорозі

Люди з асцендентом у Козорозі виховані, дисципліновані, стримані та надзвичайно працьовиті. Проте мають складний характер, через який інколи бувають жорстокі та вперті. Вони потайливі та багато тримають у собі, можуть проявляти скупість. Здається, що для них немає перешкод.

Асцендент у Водолії

Асцендент у Водолії показує, що такі люди креативні, допитливі та випромінюють душевне тепло. Вони вміють бути хорошим другом, уважним співрозмовником. Однак не переносять інфантильних людей через постійне бажання рухатися вперед. Часто схильні до нарцисизму, можуть бути дуже різкими з оточенням.

Асцендент у Рибах

Люди з асцендентом у Рибах чутливі, щирі, добрі, здатні до співпереживання. Безкорисливі, нерішучі та скромні люди, з романтичністю та неймовірною фантазією. Це справжні творчі натури, що досягають успіху у професіях, де потрібні творчий підхід і терпіння.

З негативних якостей можна відзначити надмірну мрійливість, неорганізованість та часті перепади настрою. Вони важко відпускають минуле, часто перебувають під його негативним впливом.