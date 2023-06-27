Многие верят в то, что каждый знак зодиака охраняют по два тотемных животных. Все они в астрологии имеют свою силу и характер. Как узнать свое тотемное животное и что для этого нужно – читайте в материале.

Как узнать свое тотемное животное по формуле: инструкция

Рассчитать свое тотемное животное можно по дате рождения с помощью калькулятора. Для этого просто сложите все числа из даты рождения. Например, если вы родились в мае 11 числа 1998 года, то тотемное животное рассчитайте таким образом: 1+1+5+1+9+9+8=34. Затем добавьте между собой 3+4 и получите 7. Под этим числом находится ворона.

Вот что обозначают числа, которые у вас получатся:

Медведь. Символизирует мудрость и рассудительность. Слон. Забота и ценности. Бобер. Спокойствие и мир. Орел. Сила и уверенность. Кузнечик. Позитив и коммуникабельность. Бык. Преданность и доброта. Ворона. Творчество и уравновешенность. Лягушка. Финансы и успех. Собака. Целеустремленность и верность.

Как узнать свое тотемное животное по знаку зодиака