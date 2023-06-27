Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Гороскоп на помощь! Как узнать свое тотемное животное разными способами

27 июня 2023, 11:52
Анна Голишевская редактор ленты
Тварина
Источник: Unsplash

Многие верят в то, что каждый знак зодиака охраняют по два тотемных животных. Все они в астрологии имеют свою силу и характер. Как узнать свое тотемное животное и что для этого нужно – читайте в материале.

Как узнать свое тотемное животное по формуле: инструкция

Рассчитать свое тотемное животное можно по дате рождения с помощью калькулятора. Для этого просто сложите все числа из даты рождения. Например, если вы родились в мае 11 числа 1998 года, то тотемное животное рассчитайте таким образом: 1+1+5+1+9+9+8=34. Затем добавьте между собой 3+4 и получите 7. Под этим числом находится ворона.

Вот что обозначают числа, которые у вас получатся:

  1. Медведь. Символизирует мудрость и рассудительность.
  2. Слон. Забота и ценности.
  3. Бобер. Спокойствие и мир.
  4. Орел. Сила и уверенность.
  5. Кузнечик. Позитив и коммуникабельность.
  6. Бык. Преданность и доброта.
  7. Ворона. Творчество и уравновешенность.
  8. Лягушка. Финансы и успех.
  9. Собака. Целеустремленность и верность.

Как узнать свое тотемное животное по знаку зодиака

  1. Овен: ястреб и тигр. Вам важна победа. Это все о тигре, живущем внутри вас. Ястреб символизирует свободу и лидерство.
  2. Телец: волк и сова. Вы упрямый и умный. Справляетесь со своими проблемами самостоятельно, как волк.
  3. Близнецы: пантера и олень. Так как в Близнецах живет несколько личностей, так же как олени, они очень энергичны, любят позитив.
  4. Рак: собака и дятел. Заботливые раки перенимают это качество у дятлов. Еще одна важная особенность этих животных – верность.
  5. Лев: лосось и павлин. Здесь об уверенности и эгоизме, так как лосось плывет против течения, и в каком-то смысле ведет себя эгоистично.
  6. Дева: медведь и орел. Внимательность исходит от орла, а ум и трудолюбие – от медведя.
  7. Весы: панда и ворон. Этот знак зодиака ассоциируется со своими животными. Их выделяют справедливость, миролюбство, терпение и забота.
  8. Скорпион: змея и лев. Этот знак страстный и загадочный, из-за чего их бывает сложно понять. Точно так же, как и лев, они обладают неистовой энергией.
  9. Стрелец: кот и сова. Совы страстные и энергичные, как и Стрельцы. Но также представители этого знака также довольно любопытны, как и кошки.
  10. Козерог: лошадь и гусь. Напоминают гусей, которые привыкли держаться в стороне. При этом обладают необузданной натурой, как и лошадь.
  11. Водолей: выдра и медведь. Представители этого знака зодиака двигаются навстречу своим мечтам, как медведи.
  12. Рыбы: лиса и волк. Эти животные символизируют мечтательность, хитрость и эмоциональность.
Читайте также:
Гороскоп для всіх знаків зодіакуБерегитесь травм: гороскоп на 27 июня 2023 года

Теги
Астрология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь