Многие верят в то, что каждый знак зодиака охраняют по два тотемных животных. Все они в астрологии имеют свою силу и характер. Как узнать свое тотемное животное и что для этого нужно – читайте в материале.
Как узнать свое тотемное животное по формуле: инструкция
Рассчитать свое тотемное животное можно по дате рождения с помощью калькулятора. Для этого просто сложите все числа из даты рождения. Например, если вы родились в мае 11 числа 1998 года, то тотемное животное рассчитайте таким образом: 1+1+5+1+9+9+8=34. Затем добавьте между собой 3+4 и получите 7. Под этим числом находится ворона.
Вот что обозначают числа, которые у вас получатся:
- Медведь. Символизирует мудрость и рассудительность.
- Слон. Забота и ценности.
- Бобер. Спокойствие и мир.
- Орел. Сила и уверенность.
- Кузнечик. Позитив и коммуникабельность.
- Бык. Преданность и доброта.
- Ворона. Творчество и уравновешенность.
- Лягушка. Финансы и успех.
- Собака. Целеустремленность и верность.
Как узнать свое тотемное животное по знаку зодиака
- Овен: ястреб и тигр. Вам важна победа. Это все о тигре, живущем внутри вас. Ястреб символизирует свободу и лидерство.
- Телец: волк и сова. Вы упрямый и умный. Справляетесь со своими проблемами самостоятельно, как волк.
- Близнецы: пантера и олень. Так как в Близнецах живет несколько личностей, так же как олени, они очень энергичны, любят позитив.
- Рак: собака и дятел. Заботливые раки перенимают это качество у дятлов. Еще одна важная особенность этих животных – верность.
- Лев: лосось и павлин. Здесь об уверенности и эгоизме, так как лосось плывет против течения, и в каком-то смысле ведет себя эгоистично.
- Дева: медведь и орел. Внимательность исходит от орла, а ум и трудолюбие – от медведя.
- Весы: панда и ворон. Этот знак зодиака ассоциируется со своими животными. Их выделяют справедливость, миролюбство, терпение и забота.
- Скорпион: змея и лев. Этот знак страстный и загадочный, из-за чего их бывает сложно понять. Точно так же, как и лев, они обладают неистовой энергией.
- Стрелец: кот и сова. Совы страстные и энергичные, как и Стрельцы. Но также представители этого знака также довольно любопытны, как и кошки.
- Козерог: лошадь и гусь. Напоминают гусей, которые привыкли держаться в стороне. При этом обладают необузданной натурой, как и лошадь.
- Водолей: выдра и медведь. Представители этого знака зодиака двигаются навстречу своим мечтам, как медведи.
- Рыбы: лиса и волк. Эти животные символизируют мечтательность, хитрость и эмоциональность.
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