Сьогодні генератори стали вельми популярними пристроями. Саме вони рятують українців у години тривалих відключень електроенергії.

Попри свою користь, генератори мають безліч недоліків. По-перше, при неправильному користуванні та встановлені можуть бути небезпечними для життя. По-друге, коштують вони чимало.

Тому українці, які не хочуть витрачати кругленьку суму на новий генератор, намагаються виготовити прилад у домашніх умовах. Зараз у мережі набувають популярності інструкції з виготовлення генератора із двигуна пральної машинки.

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Факти ICTV дізнавалися, чи можливо виготовити генератор з двигуна пральної машинки в домашніх умовах, та що варто знати про такі роботи.

Генератор з двигуна пральної машинки: думки експертів

Українці – народ дуже винахідливий. Повномасштабна війна та удари ворога по обʼєктах енергетичної інфраструктури змусили нас згадувати старі лайфхаки, наприклад, як зарядити телефон від автомобільного акумулятора чи як підʼєднати до акумулятора джерело світла.

Такі лайфхаки можна вважати безпечними, головне – не забувати про техніку безпеки. Що ж стосується саморобних генераторів, виконувати такі роботи в домашніх умовах дуже небезпечно.

Виготовити генератор з двигуна пральної машинки можливо, проте займатися таким самостійно в домашніх умовах – дуже погана ідея.

На думку електриків, такими питаннями мають займатися спеціальні технічні лабораторії та заводи, але точно не звичайні українці, які мають зайвий двигун від пральної машинки.

Цю думку поділяє директор Науково-технічного центру Псіхея, кандидат технічних наук Геннадій Рябцев.

– Як на мене, це небезпечно. Якщо людина має відповідну технічну освіту та для неї техніка безпеки – не просто слова, можна виготовити генератор з двигуна пральної машинки. В іншому випадку навіть не потрібно намагатися, – застерігає Геннадій Рябцев.

Рябцев додає, якщо людина буде керуватися інструкціями з інтернету, проводити такі роботи самотужки не потрібно.

– Не слід читати ці інструкції в інтернеті! Це небезпечно. Варто звернути увагу, що навіть генератори, вироблені на промислових підприємствах, час від часу виходять з ладу, – наголошує експерт.

Експерт зазначає, що сьогодні до ДСНС надходить велика кількість звернень про загоряння або вибухи генераторів. Ба більше, з ладу виходять прилади, виготовлені на спеціальних підприємствах, тож виготовлення генератора з двигуна пральної машинки може зашкодити не лише винахідникам, а й їхнім сусідам.

– Будь ласка, не потрібно цього робити! Ба більше, я б не радив купувати дешеві генератори. Не буду говорити про китайське виробництво, тому що там можуть виробляти і якісну продукцію, але дешеві генератори виходять з ладу дуже швидко. Тому цілком зрозуміло, що саморобні генератори виходитимуть з ладу ще швидше та становитимуть страшну небезпеку під час експлуатації, – звертається до українців Рябцев.

Що робити українцям, які хочуть виготовити генератор з двигуна пральної машинки

У такому випадку експерти радять звернутися до професіоналів. Лише люди, які знаються на будові генераторів та двигунів до них, зможуть допомогти виготовити саморобний прилад.

Варто ще раз наголосити: не потрібно намагатися виготовити генератор в домашніх умовах, особливо якщо ви не маєте відповідної технічної освіти та не володієте знаннями про принцип роботи та будови приладів.

Такі дії можуть бути небезпечними для вашого здоров’я та навіть життя.