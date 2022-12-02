Під час використання генераторів слід памʼятати про правила безпеки. Якщо неправильно користуватися генератором, він може заподіяти шкоду своїм власникам.

Що може статися з генератором, якщо ним неправильно користуватись, та про правила безпеки – читайте в нашому матеріалі.

Небезпеки, які несе генератор

Отруєння чадним газом.

Під час роботи генератор виділяє смертельний оксид вуглецю (токсичний газ). Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його називають чадним газом. Він не має кольору, запаху чи смаку, тому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів.

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Якщо встановити прилад у закритому приміщенні, мешканці квартири чи будинку можуть отруїтися.

Тому встановлювати генератор потрібно лише на відкритому повітрі. Якщо у вас приватний будинок, це може бути двір чи спеціальне приміщення з вентиляцією. Мешканцям квартир варто ставити генератор на балконі, аби чадний газ виходив у вікно.

Пожежа.

При неправильному використанні, генератор може спричинити пожежу. Під час роботи генератор дуже нагрівається, і якщо ставити прилад впритул до стіни, меблів чи вікна, предмети поблизу можуть спалахнути.

Тому фахівці радять встановлювати генератор щонайменше за 6 м від інших предметів та приладів.

Крім того, якщо заправляти генератор, коли він увімкнений чи розташований у приміщенні, теж може статися пожежа.

Перед заправкою потрібно обов’язково вимкнути генератор та дати йому охолонути, адже бензин, пролитий на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

Якщо ви будете тримати паливо (для заправки) поруч з робочим генератором, теж станеться пожежа. Саме тому зберігати паливо для генератора потрібно в безпечній банці та на відповідній відстані від приладу.

Вибух та удар струмом.

Генератор може вибухнути чи вдарити вас струмом, якщо під час дощу чи снігу не накрити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, тримайте генератор сухим та не використовуйте його під час дощу, снігу чи туману.

Мало того, якщо ви мокрими руками доторкнетесь до генератора, вас може вдарити струмом.

Саме тому, необхідно тримати генератор у захищеному від вологи місці. Це може бути спеціальний брезент чи облаштована кімната.

Замикання.

Якщо під час встановлення генератора ви підключите його до звичайної розетки, може статися замикання. Підʼєднати електростанцію до найближчої розетки в будинку можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт).

У зв’язку з перевищенням максимального навантаження, можливе коротке замикання в електричній проводці та виникнення пожежі в будинку.

Саме тому, слід довірити підключення генератора спеціалістам, які зроблять усе правильно.

Також не варто перенавантажувати генератор. Це призведе до сильного нагрівання електростанції, що виведе її з ладу. Аби уникнути цього, варто вмикати та вимикати електроприлади у будинку по черзі.

Правила безпеки використання генераторів