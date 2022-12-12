Сегодня генераторы стали очень популярными устройствами. Именно они спасают украинцев в часы длительных отключений электроэнергии.

Помимо пользы, имеют генераторы и множество недостатков. Во-первых, при неправильном использовании и установке могут быть опасными для жизни. Во-вторых, стоят они немало.

Поэтому украинцы, которые не хотят тратить кругленькую сумму на новый генератор, пытаются изготовить прибор в домашних условиях. Сейчас в сети набирают популярность инструкции по изготовлению генератора из двигателя стиральной машинки.

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Факты ICTV узнавали, возможно ли изготовить генератор из двигателя стиральной машинки в домашних условиях, и что стоит знать о таких работах.

Генератор из двигателя стиральной машинки: мнения экспертов

Украинцы — народ весьма изобретательный. Полномасштабная война и удары врага по объектам энергетической инфраструктуры заставили нас вспоминать старые лайфхаки, например, как зарядить телефон от автомобильного аккумулятора или как подсоединить к аккумулятору источник света.

Такие лайфхаки можно считать безопасными, главное — не забывать о технике безопасности. Что же касается самодельных генераторов, выполнять такие работы в домашних условиях очень опасно.

Изготовить генератор из двигателя стиральной машинки возможно, однако заниматься этим самостоятельно в домашних условиях — очень плохая идея.

По мнению электриков, такими вопросами должны заниматься специальные технические лаборатории и заводы, но точно не обычные украинцы, которые имеют лишний двигатель от стиральной машинки.

Такое мнение разделяет директор Научно-технического центра Психея, кандидат технических наук Геннадий Рябцев.

— По-моему, это опасно. Если человек имеет соответствующее техническое образование и для него техника безопасности — не просто слова, можно изготовить генератор из двигателя стиральной машинки. В противном случае даже не нужно пытаться, — предупреждает Геннадий Рябцев.

Рябцев добавляет: если человек будет руководствоваться инструкциями из интернета, проводить такие работы самостоятельно не нужно.

— Не надо читать эти инструкции в интернете! Это опасно. Стоит обратить внимание, что даже генераторы, произведенные на промышленных предприятиях, время от времени выходят из строя, — отмечает эксперт.

Эксперт также указывает, что сегодня в ГСЧС поступает большое количество обращений о возгорании или взрывах генераторов.

Из строя выходят приборы, изготовленные на специальных предприятиях, поэтому изготовление генератора из двигателя стиральной машинки тем более может навредить не только изобретателям, но и их соседям.

— Пожалуйста, не нужно этого делать! Более того, я бы не советовал покупать дешевые генераторы. Я не буду говорить о китайском производстве, потому что там могут производить и качественную продукцию, но дешевые генераторы выходят из строя очень быстро. Поэтому вполне понятно, что самодельные генераторы будут выходить из строя еще быстрее, и нести страшную опасность во время эксплуатации, — обращается к украинцам Рябцев.

Что делать украинцам, которые хотят изготовить генератор из двигателя стиральной машинки

В таком случае эксперты советуют обратиться к профессионалам. Только люди, разбирающиеся в устройстве генераторов и двигателей к ним, смогут помочь изготовить самодельный прибор.

Стоит еще раз подчеркнуть: не нужно пытаться изготовить генератор в домашних условиях, особенно если вы не имеете соответствующего технического образования и не владеете знаниями о принципе работы и устройстве приборов.

Такие действия могут быть опасными для вашего здоровья и даже жизни.