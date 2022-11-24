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Безперебійне світло до 8 годин: як підключити лампочку до акумулятора

24 Листопада 2022, 13:52 Владислава Ткаченко

Після масованої ворожої атаки на енергетичні обʼєкти України, 23 листопада, українці відчули, що таке тотальний блекаут.

Майже у всіх регіонах країни запровадили екстрені відключення електроенергії, які, на щастя, тривали близько 4-6 год.

Як під’єднати до автомобільного акумулятора джерело світла, читайте в інструкції від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Що знадобиться? 

Щоб зробити освітлення від акумулятора, знадобиться:

  • автомобільний стартерний акумулятор (напруга на клемах має бути не менша за 12V);
  • звичайна лампочка на 220V;
  • подовжувач з однією виделкою та патроном (для лампочки);
  • інвертор;
  • "крокодили".

Інвертор - це перетворювач постійного струму на змінний однофазний або багатофазний. Його головне завдання - перетворити постійну напругу 12V на 220V. У середньому він коштує 1 000-1 500 грн.

Без інвертора ви зможете підключити лампочку до акумулятора, проте світити вона не буде.

"Крокодили" - це  спеціальні затискачі, які одним кінцем (гніздом) підʼєднуються до інвертора, а затискачами кріпляться до клем акумулятора.

Крокодили, затискачі

Крок 1

Спочатку підʼєднайте "крокодили" до інвертора за допомогою спеціального гнізда.

Якщо ви купували інвертор, який йшов у комплекті із затискачами, просто підʼєднайте їх до приладу.

Крок 2

Підключені до інвертора "крокодили" приєднайте до клем акумулятора за допомогою затискачів.

Крок 3

Приєднайте подовжувач до інвертора:

  • виделку вставте в інвертор;
  • в інший край подовжувача (де патрон) вкрутіть лампочку.

Готово! Якщо ви чітко слідували інструкції, лампочка має засвітитись.

А якщо потрібно замінити кімнатне освітлення? 

Це також можна зробити за допомогою автомобільного акумулятора та інвертора. У такому випадку вам знадобиться:

  • "крокодили";
  • інвертор;
  • подовжувач з двома виделками;
  • автомобільний акумулятор.

Що робити далі?

  1. Інвертор приєднайте до акумулятора за допомогою "крокодилів".
  2. Підключіть подовжувач до інвертора, а другу виделку увімкніть у мережу.
  3. На лічильнику залишіть лише ту кімнату, яку потрібно освітити.

Важливо! Якщо на інверторі написано 12 - 220 V, то до нього можна підключати лише 12 V, якщо написано 24 V, відповідно, підключити лише 24 V.

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Теги
Відключення електроенергії відключення світла
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