Після масованої ворожої атаки на енергетичні обʼєкти України, 23 листопада, українці відчули, що таке тотальний блекаут.
Майже у всіх регіонах країни запровадили екстрені відключення електроенергії, які, на щастя, тривали близько 4-6 год.
Як під’єднати до автомобільного акумулятора джерело світла, читайте в інструкції від Фактів ICTV.
Що знадобиться?
Щоб зробити освітлення від акумулятора, знадобиться:
- автомобільний стартерний акумулятор (напруга на клемах має бути не менша за 12V);
- звичайна лампочка на 220V;
- подовжувач з однією виделкою та патроном (для лампочки);
- інвертор;
- "крокодили".
Інвертор - це перетворювач постійного струму на змінний однофазний або багатофазний. Його головне завдання - перетворити постійну напругу 12V на 220V. У середньому він коштує 1 000-1 500 грн.
Без інвертора ви зможете підключити лампочку до акумулятора, проте світити вона не буде.
"Крокодили" - це спеціальні затискачі, які одним кінцем (гніздом) підʼєднуються до інвертора, а затискачами кріпляться до клем акумулятора.
Крок 1
Спочатку підʼєднайте "крокодили" до інвертора за допомогою спеціального гнізда.
Якщо ви купували інвертор, який йшов у комплекті із затискачами, просто підʼєднайте їх до приладу.
Крок 2
Підключені до інвертора "крокодили" приєднайте до клем акумулятора за допомогою затискачів.
Крок 3
Приєднайте подовжувач до інвертора:
- виделку вставте в інвертор;
- в інший край подовжувача (де патрон) вкрутіть лампочку.
Готово! Якщо ви чітко слідували інструкції, лампочка має засвітитись.
А якщо потрібно замінити кімнатне освітлення?
Це також можна зробити за допомогою автомобільного акумулятора та інвертора. У такому випадку вам знадобиться:
- "крокодили";
- інвертор;
- подовжувач з двома виделками;
- автомобільний акумулятор.
Що робити далі?
- Інвертор приєднайте до акумулятора за допомогою "крокодилів".
- Підключіть подовжувач до інвертора, а другу виделку увімкніть у мережу.
- На лічильнику залишіть лише ту кімнату, яку потрібно освітити.
Важливо! Якщо на інверторі написано 12 - 220 V, то до нього можна підключати лише 12 V, якщо написано 24 V, відповідно, підключити лише 24 V.