Після масованої ворожої атаки на енергетичні обʼєкти України, 23 листопада, українці відчули, що таке тотальний блекаут.

Майже у всіх регіонах країни запровадили екстрені відключення електроенергії, які, на щастя, тривали близько 4-6 год.

Як під’єднати до автомобільного акумулятора джерело світла, читайте в інструкції від Фактів ICTV.

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Що знадобиться? Щоб зробити освітлення від акумулятора, знадобиться: автомобільний стартерний акумулятор (напруга на клемах має бути не менша за 12V);

звичайна лампочка на 220V;

подовжувач з однією виделкою та патроном (для лампочки);

інвертор;

"крокодили". Інвертор - це перетворювач постійного струму на змінний однофазний або багатофазний. Його головне завдання - перетворити постійну напругу 12V на 220V. У середньому він коштує 1 000-1 500 грн. Без інвертора ви зможете підключити лампочку до акумулятора, проте світити вона не буде. "Крокодили" - це спеціальні затискачі, які одним кінцем (гніздом) підʼєднуються до інвертора, а затискачами кріпляться до клем акумулятора.

Крок 1 Спочатку підʼєднайте "крокодили" до інвертора за допомогою спеціального гнізда. Якщо ви купували інвертор, який йшов у комплекті із затискачами, просто підʼєднайте їх до приладу.

Крок 2 Підключені до інвертора "крокодили" приєднайте до клем акумулятора за допомогою затискачів.

Крок 3 Приєднайте подовжувач до інвертора: виделку вставте в інвертор;

в інший край подовжувача (де патрон) вкрутіть лампочку. Готово! Якщо ви чітко слідували інструкції, лампочка має засвітитись.

А якщо потрібно замінити кімнатне освітлення? Це також можна зробити за допомогою автомобільного акумулятора та інвертора. У такому випадку вам знадобиться: "крокодили";

інвертор;

подовжувач з двома виделками;

автомобільний акумулятор.