Эхеверия — довольно хрупкое и нежное растение из рода суккулентных, которое относится к семейству толстянковых. Ее можно вырастить даже из листика. Как ухаживать за вазоном эхеверии, пересаживать домашний цветок и поливать – важные советы Фактам ICTV рассказала эксперт Лилиана Лавринец.

Как пересадить ехеверию после покупки

Прежде всего это растение, как и все остальные, после покупки нужно отправить на карантин. Он должен длиться неделю.

– Как и всем другим растениям, эхеверии также нужен карантин. Зачем? Чтобы из магазина вместе с вазоном вы не принесли разные заболевания и вредителей! – предостерегает Лавринец.

Важно, чтобы во время карантина вазон эхеверии стоял в правильном месте. Оно должно быть не слишком солнечным, но светлым. В это время необходимо правильно ухаживать за растением.

Если ничего не проявилось в течение недели, можно переносить вазон к остальным растениям, а через месяц — пересаживать эхеверию. Это время необходимо цветку, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Для пересадки эхеверии приобретите почву для кактусов и суккулентов. Здесь важно использовать именно специальную землю – это залог здорового роста и развития растения. Еще один вариант – смесь мелкой гальки, гравия, торфа в равных частях.

Размер горшка для молодой эхеверии выбирайте небольшой, он должен быть на 1-2 сантиметра больше самого растения.

Когда почва и горшок куплены, переходим к пересадке эхеверии. Необходимо на дно горшка насыпать керамзитный дренаж, а сверху – почву. Далее помещаем растение в землю так, чтобы корешки были закрыты.

Отметим, что эхеверию в период активного роста необходимо пересаживать не менее одного раза в год, а зрелое растение — раз в три года.

Как часто поливать эхеверию

Эксперт напоминает, что у эхеверии листья состоят из большого количества воды, поэтому не доводите растение до обезвоживания. Однако и заливать ее не нужно, потому что от перелива начнут загнивать корни растения.

В летний период поливать эхеверию следует два раза в неделю, зимой хватит и одного раза в семь дней. Вода для полива должна быть комнатной температуры и чистой. Хорошо подойдет жидкость из аквариума, поскольку она богата микроэлементами.

Зимой для эхеверии важно поддерживать сухость и тепло, поэтому рекомендуется держать вазон рядом с отопительными приборами.

Помните, что из-за чрезмерной влажности у эхеверии может появиться грибок. Это, пожалуй, самая распространенная проблема, поскольку хозяева часто игнорируют правила полива. Чтобы этого избежать, просто не переливайте растение!

– Если стебли начали сереть или чернеть, это также признак чрезмерного увлажнения растения, но при низкой температуре воздуха, – говорит Лавринец.

Также владельцы эхеверии могут столкнуться с таким моментом, как слишком мелкие листья у растения. Это, наоборот, говорит о том, что не хватает полива, а также питательных веществ в почве.

— А сморщенные листья означают то, что в жару растение не поливали. Слишком вялые стебли – мало света, – очерчивает эксперт признаки неправильного ухода за эхеверией.

Кроме того, недостаток полива и недостаточная продолжительность светового дня в уходе за эхеверией могут быть причинами того, что она не цветет. Следовательно, в течение 1,5 месяца стоить увеличить ее пребывание на свете до 12-13 часов в день. Но это не должны быть прямые солнечные лучи, а просто достаточно светлое место.

Как бороться с болезнями эхеверии

Несмотря на то, что ехеверия достаточно проста в уходе, растение могут атаковать болезни и вредители. Если на листьях домашнего цветка появились клейкие образования и мелкие насекомые, то знайте — ехеверия заражена мучнистым червем.

Если вам удалось своевременно заметить проблему, то ехеверию можно спасти с помощью обработки карбофосом. Нужно развести 6 г препарата в литре воды. К сожалению, если вазон сильно инфицирован, помочь уже не удастся. Следует лишь отделить здоровые листья и заново посадить растение, а больное — выбросить.

Еще один вредитель, который может атаковать эхеверию – корневой червь. Признаками его появления являются белые нити на земле. В этом случае следует пересадить растение в новую почву и поливать актарой. Для этого разведите 1 грамм смеси в 5 литрах воды.

Если ехеверия увядает, а на корнях вы увидели горошины, то растение, скорее всего, поразила нематода. Здесь также спасет только пересадка вазона с предварительным удалением пораженных частей корневой системы.

Перед этим ехеверию необходимо погрузить в теплую воду и подержать там некоторое время. Почву следует обработать смесью актеры не менее трех раз.

Чрезмерный полив может привести к тому, что у эхеверии появится мучнистая роса. Это такое грибковое заболевание. Чтобы преодолеть эту болезнь, следует просушить почву и обработать растение фунгицидом.

Если это не сработало, то нужно собрать незараженную часть растения и пересадить в новую почву.