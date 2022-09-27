Ефективність та перевірені технології: які бренди швейцарської косметики найкращі

Швейцарське — прикметник, який у більшості людей асоціюється з високою якістю, надійністю та ефективністю.

Банківська система, годинники, сир, шоколад — логічний ряд можна продовжувати до нескінченності. І косметика для догляду за тілом та обличчям зі Швейцарії не стала винятком.

У цій статті розповідаємо про тонкощі виробництва швейцарських косметичних продуктів і кращі бренди цієї країни.

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Ставка на якість та безпеку

Провідні швейцарські виробники косметики для догляду за обличчям і тілом, з продукцією яких можна ознайомитись за посиланням, роблять ставку на безпечність та високу якість продукції.

Більшість з них використовує перевірені технології, але не цураються й інноваційного підходу, тому використовують наступні компоненти:

поживні вітамінно-мінеральні комплекси;

мікси кислот;

золото;

витяжки з водоростей;

ікру;

витяжки з альпійських рослин;

антиоксиданти.

При цьому, перед використанням клітинних технологій або революційних формул, лабораторії косметичних брендів проводять ретельні дослідження. У результаті споживач отримує безпечну косметику з доведеною ефективністю.

Найефективніші бренди швейцарської косметики

Важливою особливістю преміальної швейцарської косметики для догляду за обличчям і тілом є досягнення провідних позицій на ринку не шляхом успішних маркетингових стратегій.

Вони послідовно і цілеспрямовано інвестували у наукові дослідження і впровадження інноваційних підходів.

Weleda

Сертифікований бренд органічної косметики, історія якого розпочалася у 1921 році.

У засобах цієї компанії немає шкідливих компонентів: хімічних консервантів, синтетичних барвників та ароматизаторів, мінеральних олій. Косметика Weleda містить унікальні рослинні складники, які компанія вирощує у власному саду.

Цей сад сертифікований Європейським союзом.

La Prairie

Один із найуспішніших швейцарських брендів: ексклюзивні формули, цінні компоненти, інновації.

Найбільшу славу компанії приніс клітинний комплекс Cellular, здатний впливати на глибокі шари шкіри, прискорювати процес регенерації, збільшувати природний синтез колагену та еластину.

Valmont

Слава, яку Valmont здобув 30 років тому завдяки своєму бестселеру — масці Попелюшки, не тьмяніє. Продукція бренду є у більшості професійних протоколах для догляду за шкірою.

Один із ключових компонентів засобів Valmont — льодовикова вода з долини Вале. Вона здатна покращити клітинний метаболізм, відновити пошкоджену шкіру, зміцнити природний захисний бар’єр.

Обираючи косметичну продукцію made in Switzerland, обов’язково попередньо вивчіть історію та репутацію бренду, ознайомтеся зі складом продукту, переконайтеся, що він підходить для усунення проблем вашої шкіри.

А купувати найкраще у перевірених магазинах, які співпрацюють зі швейцарськими виробниками безпосередньо і пропонують покупцям сертифіковану продукцію.