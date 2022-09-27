Эффективность и проверенные технологии: какие бренды швейцарской косметики самые лучшие

Швейцарское — прилагательное, которое у большинства людей ассоциируется с высоким качеством, надежностью и эффективностью.

Банковская система, часы, сыры, шоколад — логический ряд можно продолжать до бесконечности. И косметика для ухода за телом и лицом из Швейцарии не стала исключением.

В этой статье рассказываем о тонкостях производства швейцарских косметических продуктов и лучших брендах этой страны.

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Ставка на качество и безопасность

Ведущие швейцарские производители косметики для ухода за лицом и телом, с продукцией которых можно ознакомиться по ссылке, делают ставку на безопасность и высокое качество продукции.

Большинство из них использует проверенные технологии, но не чураются и инновационного подхода, поэтому используют такие компоненты:

питательные витаминно-минеральные комплексы;

миксы кислот;

золото;

вытяжки из водорослей;

икру;

вытяжки с альпийских растений;

антиоксиданты.

При этом, перед использованием клеточных технологий или революционных формул, лаборатории косметических брендов проводят тщательные исследования.

В результате потребитель получает безопасную косметику с доказанной эффективностью.

Самые эффективные бренды швейцарской косметики

Важная особенность премиальной швейцарской косметики для ухода за лицом и телом — достижение ведущих позиций на рынке не путем успешных маркетинговых стратегий.

Они последовательно и планомерно инвестировали в научные исследования и внедрение инновационных подходов.

Weleda

Сертифицированный бренд органической косметики, история которого началась в 1921 году.

В средствах этой компании нет вредных компонентов: химических консервантов, синтетических красителей и ароматизаторов, минеральных масел. Косметика Weleda содержит уникальные растительные составляющие, которые компания выращивает в собственном саду.

Этот сад сертифицирован Европейским союзом.

La Prairie

Один из наиболее успешных швейцарских брендов: эксклюзивные формулы, ценные компоненты, инновации.

Наибольшую славу компании принес клеточный комплекс Cellular, способный воздействовать на глубокие слои кожи, ускорять процесс регенерации, увеличивать естественный синтез коллагена и эластина.

Valmont

Слава, которую Valmont снискал 30 лет назад благодаря своему бестселлеру — маске Золушки, не меркнет. Продукция бренда есть в большинстве профессиональных протоколах для ухода за кожей.

Один из ключевых компонентов средств Valmont — ледниковая вода из долины Вале. Она способна улучшить клеточный метаболизм, восстановить поврежденную кожу, укрепить естественный защитный барьер.

Выбирая косметическую продукцию made in Switzerland, обязательно предварительно изучите историю и репутацию бренда, ознакомьтесь с составом продукта, убедитесь, что он подходит для устранения проблем вашей кожи.

А покупать лучше всего в проверенных магазинах, которые сотрудничают со швейцарскими производителями напрямую и предлагают покупателям сертифицированную продукцию.