Прання із використанням аспірину застосовують у першу чергу для відбілювання та виведення плям.
Що може вивести аспірин із тканини та як його правильно використовувати для прання – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Аспірин для прання: переваги та недоліки
Аспірин часто використовують для відбілювання одягу або виведення плям у домашніх умовах. Таблетки можна застосовувати для виведення плям не тільки білого, але й кольорового одягу. Аспірин не лише відбілює тканину, а й оновлює колір.
Ацетилсаліцилову кислоту використовують як для машинного, так і для ручного прання.
Аспірин для прання: як підготуватися до процедури
- Перед замочуванням або пранням речей із препаратом одягайте рукавички з гуми.
- Одяг із делікатних матеріалів замочувати з аспірином на тривалий час не можна. Максимум – півтори години.
- Пом’якшуйте воду спецзасобами, адже аспірин – досить агресивний препарат, який може як покращити одяг, так і зіпсувати.
Якщо ви хочете прати речі з порошками та аспірином, придивіться до написів на упаковці з продуктом. Якщо порошок містить ензими, не варто використовувати таблетки.
Саме ензим нейтралізує дію аспірину. Якщо плями на одязі старі та великі, вам потрібно спочатку замочити їх у воді з аспірином.
Аспірин для прання – як корисно використовувати при пранні
- Насамперед потрібно прочитати інформацію на ярликах. Там є інформація про те, чи взагалі можна відбілювати ту чи іншу річ.
- Весь одяг за однакової температури прати теж не можна. Особливо якщо це стосується ніжних тканин.
- Розсортуйте все за структурою та кольором тканини. Одночасно прати яскраву сукню та білі штани не рекомендується. Існує ризик появи плям, які вам не вдасться вивести навіть за допомогою спеціальних засобів.
- Перед пранням замочіть одяг у розчині з аспірину.
Аспірин для прання: покрокова інструкція щодо правильного використання
- Для замочування одягу в розчині аспірину вам знадобиться 5-10 пігулок.
- Розітріть їх у порошок для кращого ефекту. Для кольорового одягу потрібно використовувати не більше 2 таблеток на 8 л води, щоб тканина не вкрилася плямами.
- Налийте в таз холодну або теплу воду та додайте отриману суміш.
- Закиньте одяг і залиште його для вимочування приблизно на 8-10 годин.
- Закиньте білизну в машину-автомат.
- Завершіть прання.
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