Прання із використанням аспірину застосовують у першу чергу для відбілювання та виведення плям.

Що може вивести аспірин із тканини та як його правильно використовувати для прання – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Аспірин для прання: переваги та недоліки

Аспірин часто використовують для відбілювання одягу або виведення плям у домашніх умовах. Таблетки можна застосовувати для виведення плям не тільки білого, але й кольорового одягу. Аспірин не лише відбілює тканину, а й оновлює колір.

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Аспірин для прання: як підготуватися до процедури

Перед замочуванням або пранням речей із препаратом одягайте рукавички з гуми.

Одяг із делікатних матеріалів замочувати з аспірином на тривалий час не можна. Максимум – півтори години.

Пом’якшуйте воду спецзасобами, адже аспірин – досить агресивний препарат, який може як покращити одяг, так і зіпсувати.

Якщо ви хочете прати речі з порошками та аспірином, придивіться до написів на упаковці з продуктом. Якщо порошок містить ензими, не варто використовувати таблетки.

Саме ензим нейтралізує дію аспірину. Якщо плями на одязі старі та великі, вам потрібно спочатку замочити їх у воді з аспірином.

Аспірин для прання – як корисно використовувати при пранні

Насамперед потрібно прочитати інформацію на ярликах. Там є інформація про те, чи взагалі можна відбілювати ту чи іншу річ.

Весь одяг за однакової температури прати теж не можна. Особливо якщо це стосується ніжних тканин.

Розсортуйте все за структурою та кольором тканини. Одночасно прати яскраву сукню та білі штани не рекомендується. Існує ризик появи плям, які вам не вдасться вивести навіть за допомогою спеціальних засобів.

Перед пранням замочіть одяг у розчині з аспірину.

Аспірин для прання: покрокова інструкція щодо правильного використання

Для замочування одягу в розчині аспірину вам знадобиться 5-10 пігулок.

Розітріть їх у порошок для кращого ефекту. Для кольорового одягу потрібно використовувати не більше 2 таблеток на 8 л води, щоб тканина не вкрилася плямами.

Налийте в таз холодну або теплу воду та додайте отриману суміш.

Закиньте одяг і залиште його для вимочування приблизно на 8-10 годин.

Закиньте білизну в машину-автомат.

Завершіть прання.

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