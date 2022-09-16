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Як використовувати аспірин для прання: покрокова інструкція для відбілювання одягу

16 Вересня 2022, 19:31
Анна Голішевська Редакторка сайту
Аспірин для прання
Джерело: Unsplash

Прання із використанням аспірину застосовують у першу чергу для відбілювання та виведення плям.

Що може вивести аспірин із тканини та як його правильно використовувати для прання – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Аспірин для прання: переваги та недоліки

Аспірин часто використовують для відбілювання одягу або виведення плям у домашніх умовах. Таблетки можна застосовувати для виведення плям не тільки білого, але й кольорового одягу. Аспірин не лише відбілює тканину, а й оновлює колір.

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Аспірин для прання: як підготуватися до процедури 

  • Перед замочуванням або пранням речей із препаратом одягайте рукавички з гуми.
  • Одяг із делікатних матеріалів замочувати з аспірином на тривалий час не можна. Максимум – півтори години.
  • Пом’якшуйте воду спецзасобами, адже аспірин – досить агресивний препарат, який може як покращити одяг, так і зіпсувати.

Якщо ви хочете прати речі з порошками та аспірином, придивіться до написів на упаковці з продуктом. Якщо порошок містить ензими, не варто використовувати таблетки.

Саме ензим нейтралізує дію аспірину. Якщо плями на одязі старі та великі, вам потрібно спочатку замочити їх у воді з аспірином.

Аспірин для прання – як корисно використовувати при пранні

  • Насамперед потрібно прочитати інформацію на ярликах. Там є інформація про те, чи взагалі можна відбілювати ту чи іншу річ.
  • Весь одяг за однакової температури прати теж не можна. Особливо якщо це стосується ніжних тканин.
  • Розсортуйте все за структурою та кольором тканини. Одночасно прати яскраву сукню та білі штани не рекомендується. Існує ризик появи плям, які вам не вдасться вивести навіть за допомогою спеціальних засобів.
  • Перед пранням замочіть одяг у розчині з аспірину.

Аспірин для прання: покрокова інструкція щодо правильного використання

  • Для замочування одягу в розчині аспірину вам знадобиться 5-10 пігулок.
  • Розітріть їх у порошок для кращого ефекту. Для кольорового одягу потрібно використовувати не більше 2 таблеток на 8 л води, щоб тканина не вкрилася плямами.
  • Налийте в таз холодну або теплу воду та додайте отриману суміш.
  • Закиньте одяг і залиште його для вимочування приблизно на 8-10 годин.
  • Закиньте білизну в машину-автомат.
  • Завершіть прання.

Слідкувати потрібно не лише за своїм одягом, а й будинком. Найчастіше і найшвидше забруднюються кухня і ванна кімната. Саме ванна дуже вибаглива до прибирання – зайвий раз її хімією краще не мити. Як відмити ванну від нальоту та іржі – читайте на Фактах ICTV.

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