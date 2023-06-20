Знаючи тип свого обличчя, можна правильно підібрати зачіску, макіяж, загалом підкоригувати його, та лише в тому разі, якщо вас щось бентежить. Робити це зовсім необов’язково, адже стандарти краси змінюються постійно, але багатьох все ж цікавить питання – як визначити тип обличчя.

Є різні типи обличчя, а тому можна взяти найпоширеніші – овальне, кругле, квадратне, прямокутне, ромбоподібне, трикутне, трапеція. Визначити свою форму можна самостійно, і зробити це доволі легко.

Овальне обличчя – округла лінія росту волосся й підборіддя, не явно виражені кути щелепи та вилиці.

Прямокутне обличчя – високий лоб і квадратна лінія росту волосся. Кути щелепи виражені.

Квадратне обличчя – характерний високий лоб і квадратна лінія росту волосся. Ширина наближена до висоти.

Кругле обличчя – визначення аналогічне до овального, проте ширина більше наближена до висоти – якщо взяти співвідношення три до двох, перша становитиме більше від двох.

Ромбоподібне обличчя – вузьке підборіддя, невеликий лоб, яскраво виражені вилиці.

Трикутне обличчя (серцеподібне), також буває перевернутий трикутник. У першому випадку – вузьке чоло та підборіддя, яскраво виражені кути щелепи. У другому випадку, навпаки – широкі лінії чола і вилиць, підборіддя вузьке.

Трапецієподібне обличчя (груша) – масивний низ, вилиці не випирають.

Як визначити свій тип обличчя

Візуальний спосіб – найпростіший. Якщо у вас довге волосся, зберіть його в тугий пучок, відкривши лінію росту. Розгляньте своє обличчя в дзеркалі та виміряйте його пропорції – найкраще для цього підійде кравецький сантиметр.

Також можна зробити селфі й роздивитися фото на смартфоні, але лише в тому разі, якщо камера в ньому не спотворює. Виміряйте висоту обличчя і ширину в ділянці вилиць.

Після вимірювання розділіть висоту на три і порівняйте це значення з шириною. Якщо ширина становить менше від двох частин, найімовірніше, у вас прямокутна, овальна або форма витягнутого трикутника.

Якщо ширина становить більше від двох частин – коло, квадрат. Врахуйте те, наскільки виражені кути щелепи та вилиці, а також підборіддя – гостре, широке, прямокутне або округле. За допомогою всіх цих показників ви зможете визначити форму свого обличчя.