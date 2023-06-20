Зная тип своего лица, можно правильно подобрать прическу, макияж, в целом подкорректировать его, но лишь в том случае, если вас что-то смущает. Делать это вовсе необязательно, ведь стандарты красоты меняются постоянно, но многих все же интересует вопрос — как определить тип лица.

Существуют разные типы лица, а потому можно взять самые распространенные — овальное, круглое, квадратное, прямоугольное, ромбовидное, треугольное, трапеция. Определить свою форму можно самостоятельно, и сделать это достаточно легко.

Овальное лицо — округлая линия роста волос и подбородок, не явно выраженные углы челюсти и скулы.

Прямоугольное лицо — высокий лоб и квадратная линия роста волос. Углы челюсти выражены.

Квадратное лицо — характерен высокий лоб и квадратная линия роста волос. Ширина приближенная к высоте.

Круглое лицо — определение аналогично к овальному, однако ширина больше приближена к высоте — если взять соотношение три к двум, первая будет составлять больше двух.

Ромбовидное лицо — узкий подбородок, небольшой лоб, ярко выражены скулы.

Треугольное лицо (сердцевидное), также бывает перевернутый треугольник. В первом случае — узкий лоб и подбородок, ярко выраженные углы челюсти. Во втором случае, наоборот — широкие линии лба и скул, подбородок узкий.

Трапециевидное лицо (груша) — массивный низ, скулы не выпирают.

Как определить свой тип лица

Визуальный способ самый простой. Если у вас длинные волосы, соберите их в тугой пучок, открыв линию роста. Рассмотрите свое лицо в зеркале и измерьте его пропорции — лучше всего для этого подойдет портновский сантиметр.

Также можно сделать селфи и рассмотреть фото на смартфоне, но лишь в том случае, если камера в нем не искажает. Измерьте высоту лица и ширину в районе скул.

После измерения разделите высоту на три и сравните это значение с шириной. Если ширина составляет меньше двух частей, скорее всего, у вас прямоугольная, овальная или форма вытянутого треугольника.

Если ширина больше двух частей — круг, квадрат. Учтите то, насколько выражены углы челюсти и скулы, а также подбородок — острый, широкий и прямоугольный или округлый. С помощью всех этих показателей вы сможете определить форму своего лица.