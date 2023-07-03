Паспорт для кота в Украине – необходимая вещь, именно это помогает с его идентификацией, так как в документе указываются кличка, дата рождения, пол, порода, особые приметы любимца. Кроме того, в паспорте прописывается ветеринарная история кота – вакцинации, даты посещения ветеринара, чипирование.

Более того, если вы захотите пересечь границу с животным без паспорта, то это грозит не только штрафом, но и запретом на въезд в страну.

Ради удобства Факты Life подготовили простую инструкцию о том, как получить паспорт коту в Украине.

Куда обращаться, чтобы получить паспорт для кота

Согласно украинскому законодательству, паспорт для кота вы можете получить:

в районных государственных администрациях;

в территориальных органах Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

в главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в области и городе Киеве.

Также паспорта на котов могут выдавать врачи ветеринарной медицины.

Важно, что с 2017 года такие документы могут выдавать только государственные ветеринарные больницы. Поэтому не ведитесь в яркую рекламу от частных клиник.

Основания для получения паспорта для кота

Главное управление Госпродпотребслужбы информирует, что есть перечень оснований для получения паспорта для кота:

клинический осмотр животного;

диагностические исследования и профилактически лечебные обработки (прививки).

Как получить паспорт кота:

Обратитесь в государственную ветклинику. В клинике вам предоставят декларацию, в которой следует указать информацию о вакцинации, чипе и других данных. Если у вашего животного нет прививок и чипа, то эти услуги предоставят в самой клинике. Однако лучше будет заранее позвонить в клинику с таким запросом, чтобы, когда вы придете туда, там были и необходимая сыворотка, и врач, который проведет манипуляции. Далее следует уплатить административный сбор за изготовление паспорта – 51,29 грн. Также оплачиваются услуги ветклиники – осмотр, идентификация животного, дегельминтизация, прививка и т. д. В целом для оформления паспорта коту в клинике делают комплексную прививку и чиповку. Стоимость этих услуг достигает 1700 грн.

Документы, необходимые для оформления паспорта для кота:

справка о проведении прививки от бешенства;

документ, подтверждающий право собственности на животное. Это может быть договор купли-продажи или свидетельство о регистрации животного (для породистых собак);

оригинал паспорта владельца животного;

заявление о выдаче документа для кота, образец которого вам предоставят в ветеринарной больнице;

фотография кота размером 3х4.

Производится паспорт для кота в месячный срок.

Образец ветеринарного паспорта для животных: