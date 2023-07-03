Паспорт для кота в Украине – необходимая вещь, именно это помогает с его идентификацией, так как в документе указываются кличка, дата рождения, пол, порода, особые приметы любимца. Кроме того, в паспорте прописывается ветеринарная история кота – вакцинации, даты посещения ветеринара, чипирование.
Более того, если вы захотите пересечь границу с животным без паспорта, то это грозит не только штрафом, но и запретом на въезд в страну.
Ради удобства Факты Life подготовили простую инструкцию о том, как получить паспорт коту в Украине.
Куда обращаться, чтобы получить паспорт для кота
Согласно украинскому законодательству, паспорт для кота вы можете получить:
- в районных государственных администрациях;
- в территориальных органах Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- в главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в области и городе Киеве.
Также паспорта на котов могут выдавать врачи ветеринарной медицины.
Важно, что с 2017 года такие документы могут выдавать только государственные ветеринарные больницы. Поэтому не ведитесь в яркую рекламу от частных клиник.
Основания для получения паспорта для кота
Главное управление Госпродпотребслужбы информирует, что есть перечень оснований для получения паспорта для кота:
- клинический осмотр животного;
- диагностические исследования и профилактически лечебные обработки (прививки).
Как получить паспорт кота:
- Обратитесь в государственную ветклинику.
- В клинике вам предоставят декларацию, в которой следует указать информацию о вакцинации, чипе и других данных.
- Если у вашего животного нет прививок и чипа, то эти услуги предоставят в самой клинике. Однако лучше будет заранее позвонить в клинику с таким запросом, чтобы, когда вы придете туда, там были и необходимая сыворотка, и врач, который проведет манипуляции.
- Далее следует уплатить административный сбор за изготовление паспорта – 51,29 грн. Также оплачиваются услуги ветклиники – осмотр, идентификация животного, дегельминтизация, прививка и т. д. В целом для оформления паспорта коту в клинике делают комплексную прививку и чиповку. Стоимость этих услуг достигает 1700 грн.
Документы, необходимые для оформления паспорта для кота:
- справка о проведении прививки от бешенства;
- документ, подтверждающий право собственности на животное. Это может быть договор купли-продажи или свидетельство о регистрации животного (для породистых собак);
- оригинал паспорта владельца животного;
- заявление о выдаче документа для кота, образец которого вам предоставят в ветеринарной больнице;
- фотография кота размером 3х4.
Производится паспорт для кота в месячный срок.