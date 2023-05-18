Клубника — одна из самых вкусных ягод лета. Ее используют как в свежем виде, так и в консервированном. А для того, чтобы получить удачный урожай в следующем году, хозяева начинают подготовку уже после плодоношения.

Как правильно обрезать клубнику после сбора урожая, рассказал владелец ягодной фермы Игорь Шахов.

Как обрезать клубнику после сбора урожая

Сразу после плодоношения клубнику нужно обрезать. Сделать это можно любым инструментом: триммером, секатором, ножницами или обычным кухонным ножом.

Более того, необходимо избавиться от всех старых листьев, ведь именно там живут вредители и болезни. Обрезка — самый быстрый и самый бюджетный вариант. Удаляйте их так, чтобы не задеть точку роста. Традиционно такую процедуру проводят в конце августа.

Я кошу старые листья триммером на достаточном расстоянии от земли, не трогая точку роста, — говорит Игорь.

Кроме этого, растение, как и человек, должно получать все питательные элементы и витамины для хорошего развития. Когда клубника скошена, подкормка является важнейшим этапом для будущего урожая.

Удобрять необходимо и неважно, каким образом вы будете это делать — органическими природными удобрениями или комплексными минеральными веществами, все равно будет результат, — отмечает специалист.

Добавлять удобрения нужно сразу после скашивания на хорошо увлажненную землю.

Чтобы клубника была здоровой, следует позаботиться о защите от вредителей и болезней. Ведь именно они снижают урожайность и негативно влияют на рост растения. Для этого нужно поливать землю специальными препаратами:

Инсектициды — защита, профилактика и борьба с вредителями;

Фунгициды — защита, профилактика и лечение различных заболеваний;

Гербициды — защита и борьба с сорняками;

Акарициды — защита от клещей.

Клещ, трипс, гнили — от них можно избавиться обрабатывая кусты клубники по листу инсектицидами, акарицидами и фунгицидами. Из этих препаратов сделайте баковую смесь (желательно не смешивать более 3-х) и обработайте несколько раз с недельным перерывом, — говорит Игорь.

В профилактических целях также обрабатывайте землю любым средством от майского жука. Тогда, когда он у вас поселится, будет поздно. Если куст вянет, легко вытягивается из земли и практически не имеет корней, скорее всего, у вас завелся майский жук.