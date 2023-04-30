Полуниця належить до родини багаторічних рослин. Усупереч своїй популярності серед городників і садівників, вона має безліч нюансів посадки й вирощування. Як садити полуницю вусиками – читайте в матеріалі.

Як садити полуницю вусиками: основні правила підготовки

У перший рік вусики видаляють з кожного куща, а після того, як плоди дозрівають, вибирають міцні кущики, які відрізняються великими ягодами.

Це роблять, щоб використовувати для розмноження полуниці за допомогою вусів.

Такі кущі називаються в народі матковими. На наступний рік не допускають появи ягід на маткових кущах. Для цього видаляють всі бутони до того, як настане період цвітіння.

Найкращий час для пересаджування – весна і початок літа.

Протягом місяця на маткових кущах з’являться вусики, на яких будуть зав’язуватися розетки. Великі розетки, розташовані поруч із материнським кущем, мають розгалужене коріння і використовуються, щоб розвести розсаду та щоб полуниця розмножувалася.

Для розмноження використовуються великі розетки, розташовані поруч з материнським кущем.

Решту вусиків не використовують для подальшого розмноження, тому їх обрізають гострими ножицями, зробивши косий зріз. Найчастіше доводиться видаляти вусики не один раз, а кілька разів за сезон.

Способи посадки полуниці вусиками

Варіанти розмноження полуниці:

Із використанням стаканчиків (або горщиків). Висаджування просто на грядки.

Як розмножувати полуницю вусиками в горщиках: інструкція

Приготуйте невеликі стаканчики або горщики. Наповніть їх добривом (наприклад, торфом). Посадіть розетку в горщик. Розсаду залиште на ділянці, закопавши в ґрунт. Відросток поливайте щодня. Стежте за тим, щоб не з’являлися калюжі (наприклад, після дощу).

Як розмножувати полуницю вусиками на грядках

Підготуйте ґрунт. На грядку викладіть торф і тирсу (добрива для полуниці). Заглибте розетки в землю. Хвостик має добре проглядатися в ґрунті, а розетка – над землею. Поливайте та стежте за полуницею час від часу.

Важливі нюанси посадки полуниці вусиками