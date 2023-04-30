Полуниця належить до родини багаторічних рослин. Усупереч своїй популярності серед городників і садівників, вона має безліч нюансів посадки й вирощування. Як садити полуницю вусиками – читайте в матеріалі.
Як садити полуницю вусиками: основні правила підготовки
У перший рік вусики видаляють з кожного куща, а після того, як плоди дозрівають, вибирають міцні кущики, які відрізняються великими ягодами.
Це роблять, щоб використовувати для розмноження полуниці за допомогою вусів.
Такі кущі називаються в народі матковими. На наступний рік не допускають появи ягід на маткових кущах. Для цього видаляють всі бутони до того, як настане період цвітіння.
Найкращий час для пересаджування – весна і початок літа.
Протягом місяця на маткових кущах з’являться вусики, на яких будуть зав’язуватися розетки. Великі розетки, розташовані поруч із материнським кущем, мають розгалужене коріння і використовуються, щоб розвести розсаду та щоб полуниця розмножувалася.
Для розмноження використовуються великі розетки, розташовані поруч з материнським кущем.
Решту вусиків не використовують для подальшого розмноження, тому їх обрізають гострими ножицями, зробивши косий зріз. Найчастіше доводиться видаляти вусики не один раз, а кілька разів за сезон.
Способи посадки полуниці вусиками
Варіанти розмноження полуниці:
- Із використанням стаканчиків (або горщиків).
- Висаджування просто на грядки.
Як розмножувати полуницю вусиками в горщиках: інструкція
- Приготуйте невеликі стаканчики або горщики.
- Наповніть їх добривом (наприклад, торфом).
- Посадіть розетку в горщик. Розсаду залиште на ділянці, закопавши в ґрунт.
- Відросток поливайте щодня. Стежте за тим, щоб не з’являлися калюжі (наприклад, після дощу).
Як розмножувати полуницю вусиками на грядках
- Підготуйте ґрунт. На грядку викладіть торф і тирсу (добрива для полуниці).
- Заглибте розетки в землю. Хвостик має добре проглядатися в ґрунті, а розетка – над землею.
- Поливайте та стежте за полуницею час від часу.
Важливі нюанси посадки полуниці вусиками
- Потрібно, аби грядка була на рівній ділянці. Поблизу не повинно бути дерев. Адже полуниця – світлолюбна рослина, за невеликої кількості сонячного світла ягоди будуть дрібними і несолодкими.
- Використовуйте ґрунт, в складі якого багато піску. Глинистий ґрунт створить заболоченість, що призведе до гниття коренів.
- Перед посадкою приберіть бур’ян разом із кореневищем. Якщо ділянка не очищена, це вплине на якість зростання полуниці та врожаю.
- Перекопайте землю на глибину 25 сантиметрів
- Висаджуйте кущі на грядку у вологу погоду.
- Ширина грядки – приблизно 1 метр.