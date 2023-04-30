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Як садити полуницю вусиками та що для цього потрібно

30 Квітня 2023, 12:20
Анна Голішевська редакторка стрічки
Полуниця
Джерело: Unsplash

Полуниця належить до родини багаторічних рослин. Усупереч своїй популярності серед городників і садівників, вона має безліч нюансів посадки й вирощування. Як садити полуницю вусиками – читайте в матеріалі.

Як садити полуницю вусиками: основні правила підготовки

У перший рік вусики видаляють з кожного куща, а після того, як плоди дозрівають, вибирають міцні кущики, які відрізняються великими ягодами.

Це роблять, щоб використовувати для розмноження полуниці за допомогою вусів.

Такі кущі називаються в народі матковими. На наступний рік не допускають появи ягід на маткових кущах. Для цього видаляють всі бутони до того, як настане період цвітіння.

Найкращий час для пересаджування – весна і початок літа.

Протягом місяця на маткових кущах з’являться вусики, на яких будуть зав’язуватися розетки. Великі розетки, розташовані поруч із материнським кущем, мають розгалужене коріння і використовуються, щоб розвести розсаду та щоб полуниця розмножувалася.

Для розмноження використовуються великі розетки, розташовані поруч з материнським кущем.

Решту вусиків не використовують для подальшого розмноження, тому їх обрізають гострими ножицями, зробивши косий зріз. Найчастіше доводиться видаляти вусики не один раз, а кілька разів за сезон.

Способи посадки полуниці вусиками

Варіанти розмноження полуниці:

  1. Із використанням стаканчиків (або горщиків).
  2. Висаджування просто на грядки.

Як розмножувати полуницю вусиками в горщиках: інструкція

  1. Приготуйте невеликі стаканчики або горщики.
  2. Наповніть їх добривом (наприклад, торфом).
  3. Посадіть розетку в горщик. Розсаду залиште на ділянці, закопавши в ґрунт.
  4. Відросток поливайте щодня. Стежте за тим, щоб не з’являлися калюжі (наприклад, після дощу).

Як розмножувати полуницю вусиками на грядках

  1. Підготуйте ґрунт. На грядку викладіть торф і тирсу (добрива для полуниці).
  2. Заглибте розетки в землю. Хвостик має добре проглядатися  в ґрунті, а розетка – над землею.
  3. Поливайте та стежте за полуницею час від часу.

Важливі нюанси посадки полуниці вусиками

  1. Потрібно, аби грядка була на рівній ділянці. Поблизу не повинно бути дерев. Адже полуниця – світлолюбна рослина, за невеликої кількості сонячного світла ягоди будуть дрібними і несолодкими.
  2. Використовуйте ґрунт, в складі якого багато піску. Глинистий ґрунт створить заболоченість, що призведе до гниття коренів.
  3. Перед посадкою приберіть бур’ян разом із кореневищем. Якщо ділянка не очищена, це вплине на якість зростання полуниці та врожаю.
  4. Перекопайте землю на глибину 25 сантиметрів
  5. Висаджуйте кущі на грядку у вологу погоду.
  6. Ширина грядки – приблизно 1 метр.
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садівництво
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