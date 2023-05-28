Ще здавна люди не бездумно засаджували свою пресадибну ділянку, вони звертали увагу на те, як те чи інше дерево може вплинути на добробут та щастя в домі. Тож, які дерева можна садити біля хати, щоб вони принесли лише найліпше у ваше життя – дивіться у народних прикметах на Фактах ICTV.

Які дерева можна садити біля хати

Варто пам’ятати, що кожне дерево має свою енергетику, чим може впливати на життя господарів. Звісно, деякі народні прикмети наших прадідів легко пояснюються за допомогою науки та здорового глузду, адже отруйні чагарники чи дерева з потужною кореневою системою, яка здатна пошкодити фундамент – то не найкращий варіант. Отже, Факти ICTV зібрали для вас 7 найкращих дерев, які можна садити біля хати.

Вишня

Це дерево в українській культурі вважається символом достатку та родючості. А ще воно невибагливе у догляді та дарує позитивний настрій під час цвітіння.

Наші прадіди вважали, якщо під час цвітіння вишні розвести під нею багаття, то це збільшить багатство роду. У Китаї ж це дерево є символом удачі.

Горобина

Якщо ви досі не знаєте, які дерева можна садити біля хати, то горобина – прекрасний варіант. Її, за народними прикметами, висаджували, аби захистити оселю та родину від чорного чаклунства та негативної енергії.

Існує така думку, що горобина допомагає розвинути у дітей екстрасенсорні вміння. А ще це дерево здатне допомогти краще впоратися з емоціями і почуттями. Крім того, горобина може зберегти молодість жінки після 40 років.

Калина

Ще одним символом української культури є калина. Це дерево з давніх-давен саджали біля хати. І не дарма, адже калина є не просто красивим та яскравим кущем, вона й допомагає швидше одужувати та заспокійливо впливає на нервову систему.

Яблуня

Це дерево здатне принести не лише тінь у сонячний день, а й збагатити ваш стіл врожаєм. Крім того, її рекомендується посадити під вікнами молодої дівчини. Яблуня є символом молодості, ніжності, краси та здатна принести удачу у коханні, у подружньому житті. А ще її пов’язують з довголіттям.

Ялина

Не дивлячись на те, що у багатьох культурах ялину вважають “енергетичним вампіром”, українці вірили, що це дерево накопичує енергію влітку та віддає її взимку, позбавляючи від сезонної депресії. Посаджена біля хати ялина є миротворцем, який приборкає у вашій родині сварки та непорозуміння.

Проте ялину варто саджати на невеликій відстані від фундаменту, оскільки у неї сильна коренева система.

Але є нюанс, який каже про те, що дерево краще садити на задньому дворі, а не перед будинком.

Модрина

Якщо у вашій хаті панує невпевненість, тривоги та сумніви, то прикрасьте подвір’я модриною. Якщо її посадити біля хати, вона допоможе впоратися з депресією, меланхолією й іншими психологічними проблемами.

Шипшина

Це дерево добре виглядає в будь-який пору року. Наші прадіди вірили, що ялина охороняє благополуччя сім’ї, біля будинку якої посаджена. Також вона приваблює кохання та робить стосунки у родині міцнішими.

Основні значення шипшини у магії – це кохання, пристрасть і міцні, стабільні родинні зв’язки.